Remko Pasveer is toch niet fit genoeg om te starten aan het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles, zo melden onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad. Daarom verdedigt debutant Matheus plotseling de Amsterdamse palen.

Pasveer zou 'gewoon' tussen de palen staan in de Johan Cruijff ArenA, maar daar komt vlak voor de wedstrijd verandering in. De keeper is 'niet fit' en kan dus niet spelen tegen de nummer zeven van de Eredivisie.

Matheus, deze winter overgekomen van Braga, staat daarom voor zijn basisdebuut. Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Baas en Jorrel Hato zijn de namen die samen met de ervaren goalie een clean sheet moeten zien te behalen.

Jorthy Mokio is door de reserverol van aanvoerder Henderson de controleur op het middenveld, dat verder bestaat uit Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Spits Brobbey wordt voorin geflankeerd door Bertrand Traoré en Mika Godts.