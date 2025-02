Bart Verbruggen staat met assist aan basis heerlijke avond Brighton tegen Chelsea

Brighton & Hove Albion heeft voor de tweede keer in een week tijd afgerekend met Chelsea. Waar the Seagulls in de FA Cup met 2-1 zegevierden, werd vrijdagavond een 3-0 overwinning genoteerd in de Premier League. Bart Verbruggen, die vorige week nog blunderde bij de goal van Cole Palmer, vertolkte ditmaal een hoofdrol bij Brighton.

Brighton, met basisplaatsen voor Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke en een reserverol voor Mats Wieffer, brak de ban na 26 minuten spelen. Een lange uittrap van de Nederlandse doelman kwam terecht bij Kaoru Mitoma, die zijn bewaker uitkapte en vervolgens raak schoot in de verre hoek. Enkele minuten daarvoor moest Noni Madueke overigens de strijd staken door een blessure.

Chelsea incasseerde acht minuten voor rust opnieuw een dreun. Danny Welbeck had oog voor Yankuba Minteh, waarna de voormalig Feyenoorder van binnen de zestien de 2-0 liet aantekenen. Minteh, die als wingback fungeerde bij Brighton, bezorgde Chelsea-linksback Marc Cucurella een zeer lastige eerste helft in het Amex Stadium.

Een flinke klus dus voor Chelsea, dat kort na de hervatting pech had toen Levi Colwill de paal raakte met een kopbal. Brighton kwam de beginfase van de tweede helft zonder kleerscheuren door en maakte zelfs aan alle spanning een einde na ruim een uur spelen aan de Engelse zuidkust.

Minteh knalde opnieuw raak in de rechterbenedenhoek en opnieuw was Welbeck de aangever. De derde goal van Brighton zorgde voor grote frustratie bij Chelsea-manager Enzo Maresca, die kort na de 3-0 nul een driedubbele wissel doorvoerde bij de bezoekers. Het vele wisselen bracht de thuisclub echter nauwelijks in de problemen.

Brighton speelde de wedstrijd rustig uit en stuurde Chelsea opnieuw met een flinke kater richting West-Londen. Het had nog erger kunnen worden voor de bezoekers, ware het dat Veltman de paal trof in de slotfase. Wieffer bleef overigens negentig minuten op de bank zitten bij de ploeg van manager Fabian Hürzeler, de nieuwe nummer acht in de Premier League.

Voor Chelsea is het inmiddels duidelijk dat eventuele titelaspiraties definitief de ijskast in kunnen. De nummer vier mag het volgende week opnieuw proberen tegen Aston Villa, een concurrent in de strijd om de Champions League-plaatsen in de Premier League.