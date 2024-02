Barcelona-talent Shane Kluivert toont klasse met fraai doelpunt tegen Spanje

Shane Kluivert (16) timmert hard aan de weg. De zestienjarige aanvaller van FC Barcelona en Nederland Onder 17 was woensdagmiddag trefzeker in een oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten uit Spanje (eindstand 1-1). Vlak na rust was Kluivert junior verantwoordelijk voor de gelijkmaker in de Portugese Algarve.

Bij Barcelona speelt Kluivert junior als linksbuiten in de Onder 18. Sinds eind 2022 is de Zaandammer ook jeugdinternational van Oranje. In zijn derde interland namens Nederland Onder 17 was Kluivert junior op heerlijke wijze trefzeker. Met een heerlijk schot in de verre kruising wist hij de Spaanse doelman te verschalken.

? Gol de Shane Kluivert. Países Bajos empata el partido.



???? ?? ???? | 1-1 | 49’#VamosEspaña pic.twitter.com/r5Z0iiUQOy — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 14, 2024

Kluivert junior, die in het verleden bekendheid vergaarde met vlogs en boeken over koken, is het volgende grote talent uit zijn familie. Vader Patrick was lange tijd topscorer aller tijden van Oranje.

Halfbroer Justin (AFC Bournemouth) struint de Europese topcompetities door. Ruben Kluivert, de andere halfbroer van Shane, staat onder contract bij FC Dordrecht. Stiefbroer Quincy Kluivert schopte het niet verder dan de jeugdopleiding van Vitesse.

Kluivert junior speelde tot 2016 in de jeugdopleiding van SC Buitenveldert, waarna hij aan de slag ging bij Paris Saint-Germain. In datzelfde jaar tekende de rechtspoot een profcontract bij Nike, waarmee hij op dat moment de jongste Europese sporter met een kledingcontract werd.

In 2017 maakte Kluivert junior de overstap naar Barcelona, waar hij inmiddels in het bezit is van een profcontract tot medio 2026. Vader Patrick maakte tussen 1998 en 2004 furore bij Blaugrana.

Nederland sluit de Algarve Cup af met een remise na eerdere nederlagen tegen de leeftijdsgenoten van Portugal (6-0) en Duitsland (3-1). Kluivert junior vormde samen met Jesaja Riga Mustapha (FSV Mainz 05) het enige duo dat actief is voor een buitenlandse club in de selectie van bondscoach Alexander Palland.

