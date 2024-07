‘FC Barcelona moet opschieten met Nico Williams, want concurrent Paris Saint-Germain dient zich aan’

Het lijkt geen uitgemaakte zaak dat Nico Williams naar FC Barcelona vertrekt. Marca meldt in navolging van The Athletic dat Paris Saint-Germain ook in de markt is voor de vleugelaanvaller van Athletic Club. De ontsnappingsclausule bepaalt dat Williams voor 58 miljoen euro mag vertrekken bij de Spaanse bekerwinnaar.

Barcelona beschikt volgens Marca nog steeds over de beste papieren om Europees kampioen Williams aan te trekken. De tijd dringt echter voor de Catalanen, waardoor de hoop stijgt bij PSG om zaken te kunnen doen met Barcelona.

PSG-trainer Luis Enrique kent Williams behoorlijk goed. De coach liet de buitenspeler in 2022 debuteren in de Spaanse nationale ploeg en nam hem enkele maanden later mee naar het WK in Qatar. Williams werd op het eindtoernooi, dat voor Spanje eindigde in de achtste finale, voornamelijk als invaller gebruikt.

Luis Enrique zet bijna twee jaar later in op een hernieuwde samenwerking met Williams. De Spaanse oefenmeester wil de aanval van PSG van een kwaliteitsinjectie voorzien na het vertrek van Kylian Mbappé naar Real Madrid en Williams past in het profiel dat de Fransen hebben opgesteld.

Williams is pas 22 jaar oud, heeft een grote potentie, professioneel en betaalbaar voor PSG. Het is nu afwachten of de kampioen van Frankrijk op korte termijn een eerste bod neerlegt bij Athletic Club op Williams.

Barcelona

Barcelona geeft desondanks niet op in de strijd om Williams. Afgelopen week werd de eerste grote stap gezet met een ontmoeting tussen sportief directeur Deco en zaakwaarnemer Felix Tainta in Zaragoza, meldde. In dat gesprek schetste Deco het voorstel van Barcelona.

Hoewel Williams wordt beschouwd als speler die het verschil kan maken voor Barcelona, maakte Deco duidelijk dat hij bepaalde financiële grenzen niet kan overschrijden. De sportief directeur heeft zich te houden aan de Financial Fair Play-regels.

De zaakwaarnemer van Williams is daarom gevraagd akkoord te gaan met een lager salaris in de eerste twee seizoenen. In het derde jaar zou de vergoeding aanzienlijk moeten stijgen. Die formule werd eerder gebruikt om Robert Lewandowski en Ilkay Gündogan te contracteren.

