Barcelona liep afgelopen winter pijnlijk blauwtje: ‘Ik ben voor Real Madrid’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 15:25 • Siep Engelen • Laatste update: 15:04

RB Salzburg-ster Oscar Gloukh heeft onthuld dat Barcelona een kans heeft gemist om hem in de transferperiode van januari 2023 vast te leggen.

Hij zegt dat een verhuizing naar Barcelona niet doorging omdat de Catalanen zich afgelopen januari te laat in het transferproces bij hem meldden. Toen Barcelona contact legde was zijn move naar Salzburg al in kannen en kruiken.

Gloukh was verbonden met veel topclubs in Europa voordat hij besloot zich bij Salzburg aan te sluiten. De aanvallende middenvelder erkende in een interview met Forbes Israel dat Barcelona een poging had gedaan om hem weg te lokken bij Maccabi Tel Aviv. “Barcelona dacht aan mij toen alles al was afgerond met Salzburg”, aldus Gloukh.

Gloukh verklaart dat hij Salzburg niet wilde afzeggen voor Barcelona, omdat hij al zijn hele leven fan is van Real Madrid. “Mijn grootste droom is om in het Bernabéu te spelen met het Real-shirt. Dat zou voor mij het hoogtepunt zijn”, vertelt Gloukh.

Afgelopen zomer ging om diezelfde reden de transfer van Arda Güler naar Barcelona niet door. Hij koos voor een overstap naar Real Madrid. Barcelona greep in januari dus ook al naast Gloukh.

De Israëlische international heeft zich de afgelopen tien maanden ontwikkeld tot een belangrijke speler in de selectie van Salzburg. Hij maakte tot dusver tien doelpunten in alle competities en zorgde voor het eerste Champions League-doelpunt van de club dit seizoen tegen Benfica, waarvan Salzburg met 0-2 wist te winnen.