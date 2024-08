Barcelona geeft vol gas voor Dani Olmo: persoonlijk akkoord én nieuw bod

FC Barcelona komt dichter en dichter bij het vastleggen van Dani Olmo, zo verzekert Fabrizio Romano. De Catalaanse grootmacht heeft akkoord met de middenvelder van RB Leipzig en gaat een nieuw bod uitbrengen bij zijn werkgever.

Nadat Leipzig eerder nog een 'beledigend bod' naar de prullenbak verwees van Barcelona is de Spaanse grootmacht nu bereid om verder te gaan. Met de deal kan ruim 60 miljoen euro zijn gemoeid.

Barcelona is bereid om een vaste som van 55 miljoen euro te betalen. Daarnaast kan Leipzig nog zeven miljoen aan bonussen tegemoet zien, waarvan vier miljoen aan makkelijk te behalen bonussen.

Olmo is zelf volledig overtuigd van het door Barcelona geschetste plan. Voor de middenvelder ligt een contract klaar voor zes jaar, tot de zomer van 2030.

Het is de vraag of het bod van Barcelona voldoende is. Leipzig zet vanaf het begin in op een transfersom van 60 miljoen euro. Inclusief bonussen kan dat bedrag in de nieuwe constructie dus worden aangetikt.

In Catalonië hoopt men vooral snel te kunnen handelen, daar Hansi Flick Olmo er graag bij heeft bij de start van het nieuwe seizoen. Barcelona begint op 17 augustus aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Valencia.

Tot die tijd speelt de ploeg van Flick nog twee oefenwedstrijden tijdens de tour door de Verenigde staten, tegen Real Madrid en AC Milan. Ook staat er nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Monaco op het programma.

Olmo maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, maar brak nooit door. Via Dinamo Zagreb kwam de spelmaker in 2020 bij RB Leipzig terecht. Hij ligt in Oost-Duitsland vast tot medio 2027.