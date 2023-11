Barcelona bevestigt wat gevreesd werd: Gavi scheurt kruisband en mist EK

Maandag, 20 november 2023

De trieste aftocht van Gavi tijdens Spanje – Georgië (3-1) neemt maandag de Spaanse krantenkoppen in beslag. Het negentienjarige toptalent van FC Barcelona raakte in de eerste helft ernstig geblesseerd aan zijn knie en moet definitief het EK missen. De Catalanen zijn naar verluidt woest op de Spaanse bond. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Gavi in een nietsbeduidend potje moest starten.

Spanje had zich al gekwalificeerd en dus was het een duel voor de bühne. Toch trad bondscoach Luis de la Fuente aan met een sterk team.

Gavi was daarin samen met Robin Le Normand de enige die bleef staan ten opzichte van donderdag (tegen Cyprus, 1-3 winst). Sterker nog: Gavi miste nog geen minuut bij la Roja sinds zijn debuut in oktober 2021.

Daar zal nu, na 27 interlands, verandering in komen. Zondag ging het namelijk al vroeg mis bij Gavi. De middenvelder ging bij een aanname door zijn knie en maakte direct een wisselgebaar. Bevestigd is dat het gaat om een voorste kruisbandscheur.

Dat is in het verkeelde keelgat geschoten bij Barcelona. De Spaanse grootmacht begrijpt niet waarom Gavi moest spelen. Barça heeft al genoeg kopzorgen ten aanzien van het middenveld: zo ontbreekt Frenkie de Jong al enige tijd en is ook Pedri zeer blessuregevoelig.

Voor Gavi dreigt een afwezigheid van negen maanden. Het EK, dat in juni start, lijkt daarom te vroeg te komen. In het gunstigste geval hoeft Gavi 'maar' zeven maanden te revalideren. Ook dan zou het toernooi onhaalbaar zijn.

Gavi was tot nu toe een van de weinige constanten op het middenveld bij Barça dit seizoen. Op het openingsduel na begon de rechtspoot in al zijn wedstrijden aan de aftrap. Hij miste er slechts twee, beide vanwege een schorsing. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en een assist.

