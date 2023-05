‘Barça aast op opmerkelijke constructie met Inter Miami om Messi in te lijven’

Woensdag, 31 mei 2023 om 11:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:05

Barcelona hoopt nog altijd op de komst van Lionel Messi. De Catalanen bereiden volgens L’Équipeeen deal voor met Inter Miami om de rentree van de Argentijnse sterspeler in het Spotify Camp Nou te realiseren. Alles wijst erop dat Messi komende zomer voor een transfervrij vertrek bij Paris Saint-Germain kiest.

Transfermarkexpert Fabrizo Romano wist dinsdag te melden dat Messi in de komende dagen een beslissing neemt over zijn sportieve toekomst. Messi zou al een aanbod hebben ontvangen van de Saudische topclub Al-Hilal, waar hij naar verluidt inmiddels een exorbitant jaarsalaris van zeshonderd miljoen euro kan gaan verdienen. Hij staat daarnaast ook in de nadrukkelijke belangstelling van zijn oude liefde Barcelona. Los Azulgrana beschikken momenteel echter nog niet over de financiële mogelijkheden om het clubicoon transfervrij in te lijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens L’Équipe probeert Barça middels een creatieve constructie de komst van Messi alsnog mogelijk te maken. De 35-jarige aanvaller kan namelijk ook al geruime tijd rekenen op interesse van Inter Miami. Barcelona wil de Major League Soccer-club betrekken in een deal om Messi in het Camp Nou terug te laten keren.

Het idee is dat Inter Miami de wereldkampioen deze zomer transfervrij overneemt van Paris Saint-Germain en vervolgens direct uitleent aan Barcelona. Dat zou dan voor een periode van tussen de zes en achttien maanden zijn, waardoor Messi alsnog goed afscheid kan nemen bij Barcelona en tevens fit is voor de Copa América met la Albiceleste in 2024. Daarna kan hij alsnog zijn eerste minuten in de Verenigde Staten maken bij Inter Miami, waar David Beckham mede-eigenaar van is.