Bankzitter is ‘zeer geliefd’ in De Kuip: ‘Waarom staat hij lager in de pikorde?’

Woensdag, 20 september 2023 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:13

Arne Slot heeft na afloop van het Champions League-duel van Feyenoord tegen Celtic (2-0) lovende woorden gesproken over Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër begon op de bank tegen de Schotten, maar kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen en was verantwoordelijk voor de tweede treffer. Slot betitelt Jahanbakhsh als een speler 'die altijd komt bovendrijven'.

Slot zag niet de beste eerste helft van het seizoen van zijn ploeg. "Maar het was wel degelijk. We hebben heel weinig weggegeven", zo sprak hij tijdens de persconferentie. "En dat is waar het in de Champions League om gaat. Zowel qua kansen als goals. In de tweede helft hebben we veel beter gevoetbald, waardoor het een enerverende wedstrijd werd zonder dat we de eerste helft goed gespeeld hebben."

Gedurende de eerste helft zette Slot het iets om. "Ik vond dat zij er te makkelijk onderuit konden voetballen. We kregen de druk er niet op en niet de balveroveringen die ik graag wilde. Vandaar dat ik dat wilde omzetten. Dat is bij de ene speler makkelijker dan bij de andere. Sommige spelers moet je eerst bij je roepen en een hoop coachen. Met drie spitsen ging het druk zetten veel beter."

Iemand die (opnieuw) een visitekaartje afgaf was Jahanbakhsh. "Het is heerlijk voor een trainer om te weten dat hoe vaak hij ook in die situatie komt, altijd weer boven komt drijven. Dat is ook de ervaring die hij heeft. Hij weet dat hij altijd waarde kan hebben voor het elftal en dat hebben we vandaag weer gezien. Door de absentie van twee spitsen komt een invalbeurt voor hem ook dichterbij. Dan is de ervaring die hij met zich meebrengt een groot voordeel."

Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel is benieuwd waarom Jahanbakhsh lager in de pikorde staat. "Het publiek draagt hem op handen en hij heeft vaak zijn waarde. Kun je dat onderbouwen?", aldus Van Eersel. "Ik maak geen opstelling op basis van wie het populairst is bij het publiek", antwoordt Slot. "Ik maak de opstelling op basis van wat ik tijdens trainingen en wedstrijden zie. Dan kan het zomaar zijn dat ik op dit moment andere spelers beter vindt."