Balk stevent na onbezonnen tackle af op record: ‘Bijt je hem wel in zijn oor?’

Remco Balk liep vrijdagavond tegen zijn elfde gele kaart van het seizoen aan. Daarmee komt hij - als aanvaller (!) - dicht in de buurt van het kaartenrecord in het Nederlands betaald voetbal: 12. Hans Kraay junior is niet te spreken over de aanvaller.

Dat Balk vrijdag tegen zijn elfde gele kaart aanliep, is overigens een klein wonder te noemen. Na zijn overtreding had hij namelijk eigenlijk een andere kleur kaart verdiend. Balk vond zelf dat hij de bal had gespeeld.

Na een behoorlijke zaag pakt Remco Balk al zijn 11e (!) gele kaart van het seizoen ????#emmcam — ESPN NL (@ESPNnl) February 23, 2024

In de tweede helft zette Balk een behoorlijk forste tackle in op Jeff Hardeveld. De kiezelharde charge van de druistige aanvaller resulteerde in een gele kleur kaart volgens arbiter Ingmar Oostrom. Rood had niet misstaan.

Twee weken geleden, toen Balk tegen VVV-Venlo (3-3) zijn tiende gele kaart van het seizoen pakte, beloofde de vleugelspeler voor de camera's van ESPN dat die kaart de laatste van deze jaargang zou zijn.

Dat lukte dus niet helemaal. Vrijdag was het weer raak en nu stevent hij af op een record. Vier spelers wisten nog meer gele kaarten te noteren dan Balk. Guy Ramos (2011/12), Joeri de Kamps (2014/15), Cristian Cuevas (2017/18) en Tom Beugelsdijk (2018/19) verzamelden allen twaalf kaarten in een seizoen.

Het enige noemenswaardige verschil is echter dat dit viertal verdedigende posities inneemt. Balk wordt vaak op de rechtsbuitenpositie geposteerd. In 103 competitieduels pakte hij echter aanzienlijk meer gele kaarten (22) dan dat hij doelpunten maakte (9). Kraay junior begrijpt er helemaal niets van, zo blijkt tijdens het schakelprogramma van ESPN.

“Ik zou hier als trainer helemaal krankjorum van worden. Jongen, schiet er eens een paar in", foetert hij. Kraay junior had het, als hij in de schoenen van Henk de Jong stond, wel geweten. “Als je nog een sliding maakt, haal ik je eruit."

“Waarom zou een valse rechtsbuiten kaarten moeten krijgen?”, vraagt de analist zich af. “Ik wind me helemaal op. Ik ga het De Jong dinsdag (als Cambuur het in de halve finale van de beker opneemt tegen NEC, red.) maar eens vragen, van: bijt je hem wel eens in het oor?”, besluit hij.

