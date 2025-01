'Bakayoko wéér in beeld bij Duitse grootmacht; CL-duels PSV lijken cruciaal te worden'

Borussia Dortmund houdt de verrichtingen van Johan Bakayoko scherp in de gaten. Dit meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri maandag op X. De weggezakte grootmacht uit de Bundesliga wil de voorhoede nog deze maand versterken. Dortmund zwaaide onlangs Donyell Malen uit: de Nederlander tekende bij Aston Villa.

De leiding van Dortmund houdt daarnaast rekening met een zomers vertrek van Jamie Gittens. Hierdoor hebben de internationale scouts de opdracht gekregen om potentiële aanwinsten in kaart te brengen. In dat kader wordt extra gelet op de prestaties van Bakayoko in het shirt van PSV.

Volgens Tavolieri zijn de aankomende optredens van Bakayoko in de Champions League van cruciaal belang met het oog op een eventuele transfer naar Dortmund. PSV treedt dinsdagavond in het miljardenbal aan tegen Rode Ster Belgrado.

In de optiek van de Belgische voetbaljournalist kan PSV tussen de 20 en 25 miljoen euro vragen voor Bakayoko in de winterse en zomerse transferperiode. Daarnaast acht Tavolieri de tijd rijp voor Bakayoko, die een overgang naar Brentford in 2023 niet zag zitten, om de stap te wagen naar één van de vijf grote competities in Europa.

Bakayoko staat al langer op het lijstje van Dortmund, dat de komende weken dus afwacht wat betreft het eventueel neerleggen van een bod in Eindhoven. Het is overigens niet bekend of de Belgische vleugelaanvaller oren heeft naar een transfer naar de middenmoter in de Bundesliga.

De 21-jarige buitenspeler maakt een wisselend seizoen door bij PSV. Hij scoorde zaterdag wel op fraaie wijze in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar dat leverde de koploper niets op. PSV verliet Overijssel namelijk met een beschamende 3-1 nederlaag.

Bakayoko, met een contract tot medio 2026 bij PSV, kreeg er in Dit Was Het Weekend flink van langs van Kenneth Perez. ''Die is zó uit vorm, eigenlijk al het hele seizoen.''