Azerbeidzjaanse pers: 'Andersom weten we zeker dat dat een rode kaart was geweest'

De Azerbeidzjaanse pers is allesbehalve onder de indruk van het spel dat Ajax donderdagavond op de mat legde. De Amsterdammers wonnen weliswaar met overtuigende cijfers van Qarabag (0-3), maar het veldspel tegen de tienkoppige ploeg was bepaald niet sprankelend.

Azerisport zag de Azerbeidzjaanse ploeg fel uit de startblokken komen, totdat Júlio Romão al na een kwartier met rood van het veld moest. De pers in Azerbeidzjan is hard voor de middenvelder. "De Braziliaan heeft dit seizoen vooral veelvuldig fouten gemaakt en een andere domme fout van hem was dit keer bijzonder kostbaar."

Musavat wijst ook met de beschuldigende vinger naar Romão. "De opwinding bij zulke grote wedstrijden is begrijpelijk, maar onverantwoordelijkheid is onvergeeflijk", schrijft het dagblad, dat totaal niet geïmponeerd was door de ploeg van Francesco Farioli.

"Ajax is niet meer de club waar alle sterren spelen, Qarabag had deze wedstrijd zelfs kunnen winnen. De hoofdtrainer is een onbekende jonge Italiaan en zijn team was onherkenbaar. Het leek erop dat het belangrijkste was dat ze meer ervaring hadden", treurt het blad.

"Over het geheel genomen speelde Ajax verrassend slecht", is Azerisport evenmin te spreken over het spel van de Amsterdammers. "Dit is niet wat we hadden verwacht van een van de meest gerenommeerde clubs in Europa. Het beste team uit de geschiedenis van Nederland zag er vóór de rode kaart, en zelfs vóór de strafschop, zwak uit."

Het medium is woedend op de Schotse scheidsrechter Nick Walsh en vraagt zich af of er 'sprake was van enige objectiviteit'. "Kijk maar naar de statistieken: bij 11 overtredingen kreeg Qarabag acht kaarten, waarvan er twee rood waren! Ajax kent 21 overtredingen en slechts 2 gele kaarten", foetert het blad.

Er wordt gewezen naar een vroege overtreding van Wout Weghorst, die na negentien seconden op het achterbeen van Marko Jankovic tikte. "En we zijn er zeker van dat als iets soortgelijks andersom was gebeurd, het een rode kaart zou zijn geweest."