Excelsior hard op weg om onwerkelijke comeback tegen NAC Breda te voltooien

Excelsior is hard op weg een stunt van jewelste neer te zetten. De nummer zestien van het afgelopen Eredivisie-seizoen moet in eigen huis een 6-2 nederlaag tegen NAC Breda goedmaken. Halverwege de return is Excelsior met een 3-0 tussenstand absoluut op de goede weg.

Al snel in de wedstrijd waren de aanvallende intenties van Excelsior evident. De Rotterdammers poogden het spel te maken en kregen dan ook de eerste kans. Een prima voorzet van Couhaib Driouech bereikte Troy Parrott voor de goal, maar de spits nam niet goed aan en dus was de kans verkeken.

In minuut twintig zette Excelsior de ambities kracht bij door de score te openen. Met een fraaie steekpass stuurde Lazaros Lamprou spits Parrott diep. De Ier kon weglopen bij de verkeerd instappende Jan Van den Bergh, waarna de tocht naar het NAC-doel vrij was. Daar kon ook doelman Pepijn van de Merbel geen redding meer brengen: 1-0.

Enkele minuten later kreeg Derensili Sanches Fernandes een kansje. Het rollertje van de buitenspeler had echter evenveel weg van een schot als van een voorzet en dus draaide het uit op niks. Snel daarna kreeg Parrott een enorme mogelijkheid op zijn tweede doelpunt van de dag. De talentvolle aanvaller werd uitstekend weggestoken en bevond zich wederom in een één-op-één-situatie met Van de Merbel, maar deze keer kwam de doelman als winnaar uit de strijd.

Uit de corner die daarop volgde ontstond wederom een grote kans. Siebe Horemans kopte in, maar met een katachtige reflex wist Van de Merbel een goal te voorkomen. Even daarna had rechtsback Mimeirhel Benita een piekfijne lage voorzet in huis op Lamprou, die vanaf dichtbij vrij kon inschieten. De Griekse aanvaller schoot echter wild over.

Gedurende de hele eerste helft domineerde Excelsior en NAC kon ogenschijnlijk niet anders dan proberen de Rotterdammers tegen te houden. Dat lukte amper en voor rust zou de ploeg van Marinus Dijkhuizen dan ook op 2-0 komen. Van den Bergh vloerde Driouech in de eigen zestien, waarna Parrott vanaf elf meter raak schoot.

In de eerste helft zou het zelfs nog 3-0 worden. Een paar minuten voor rust probeerde Lamprou een medespeler te bereiken met een hoge voorzet. Geen enkele Excelsior-speler raakte de bal aan, waarna NAC-verdediger Boy Kemper het leer onbedoeld in eigen doel werkte. Na een monsterlijke eerste helft van Excelsior hadden de Rotterdammers nog maar één doelpunt nodig om de stand over twee wedstrijden gelijk te trekken. Parrott had die treffer op slag van rust nog op de schoen, maar Van de Merbel bracht niet voor de eerste keer zondagavond redding.

