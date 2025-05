AZ treft 'aangescherpte veiligheidsmaatregelen' rond Wouter Goes

AZ heeft ‘aangescherpte veiligheidsmaatregelen’ getroffen rond Wouter Goes. Dat vertelt AZ-jurist Hugo Wolterink donderdagavond in zijn slotpleidooi voor de tuchtcommissie. Wat de maatregelen precies inhouden, is niet duidelijk.

Goes kreeg in de 92ste minuut van Go Ahead Eagles – AZ een rode kaart van Bas Nijhuis na een tackle op Enric Llansana. De aanklager betaald voetbal van de KNVB wilde de rechtspoot voor drie wedstrijden schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Daar gingen de Alkmaarders niet mee akkoord, waardoor de zaak donderdagavond werd behandeld door de tuchtcommissie.

Goes greep door de rode kaart in Deventer wederom een hoofdrol. Ook na de bekerfinale was de verdediger de meest besproken speler. Dat was niet voor het eerst dit seizoen.

Wolterink vertelt dat er ‘aangescherpte veiligheidsmaatregelen’ zijn getroffen rond Goes en gaat in op de impact die de publieke opinie heeft op de rechtspoot. “Er hangt een negatief sentiment rond Goes. Analisten op tv zeggen dingen als ’die gast spoort voor geen meter’ en ’hij is buitencategorie raar’”, wordt de jurist geciteerd door het Noordhollands Dagblad.

“Ik hoop dat u zich kunt voorstellen wat dit met een jongen van twintig jaar doet. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ’het sfeertje’ rond hem bijdroeg aan het resoluut trekken van een rode kaart”, aldus Wolterink.

Mats Deijl en Llansana namen het donderdagavond op voor Goes, die in hun ogen (te) zwaar bestraft is. Eerstgenoemde gaf in een schriftelijke verklaring aan dat ‘een rode kaart zwaar was. Een gele kaart had ook gekund.’ AZ riep Llansana op als getuige. De middenvelder van Go Ahead Eagles belde in via Microsoft Teams.

“Als ik Wouter kan helpen, doe ik dat graag”, zei Llansana, zo schrijft het Noordhollands Dagblad. “Wouter heeft veel pech gehad. Op beelden zie je dat hij de bal raakt. Hij gaat volle bak voor de bal, dit was een voetbalactie die gewoon moet kunnen.”

Llansana bleef nog even liggen na die tackle, maar dat kwam niet door de actie van Goes. “Nee, m’n rug deed pijn door de val”, aldus de middenvelder. De tuchtcommissie doet vrijdagochtend uitspraak.