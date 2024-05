AZ-fans beklagen zich massaal bij Ziggo na pijnlijke uitglijder: ‘Een schande!’

Ziggo Sport heeft zich niet geliefd gemaakt bij de fans van AZ. Donderdag publiceerde de sportzender een video om het Europees voetbal onder de aandacht te brengen. Daarbij werd echter voorbijgegaan aan de club uit Alkmaar.

Alle Nederlandse clubs die volgend jaar actief zijn in Europa komen voorbij in de video. PSV, Feyenoord, FC Twente en Ajax. AZ is echter in geen velden of wegen te bekennen.

Dat is opmerkelijk, daar de Alkmaarders zich als nummer vier van de Eredivisie hebben verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Europa League. Ajax eindigde notabene als vijfde het afgelopen seizoen.

Vanaf komend seizoen zie je al het UEFA Europees clubvoetbal alleen op Ziggo Sport! ???? Ben je benieuwd hoe jij van het allerbeste voetbal kan genieten? Check dan https://t.co/Nzz7Sk6PP1! ??#ZiggoSport #UEFA pic.twitter.com/1KSNJWSFli — Ziggo Sport (@ZiggoSport) May 22, 2024

Fans van AZ reageren dan ook woedend op de teaser. "Maar Ziggo, even een vraagje he? Speelt AZ ook nog Europees voetbal of zenden jullie die niet uit?", vraagt Dylan Tamerius. Ook een AZ-fanaccount reageert. "Dat AZ vierde is geworden en ieder jaar Europees voetbal speelt is jullie even ontgaan?"

"Leuk dat AZ even helemaal weggelaten is. Bestaan die niet? Of is jullie marketing-team net zo slecht als de vele storingen in De Rijp de laatste tijd?", reageert een ander.

Weer iemand anders: "Ach, zeventien deelnames in de laatste twintig jaar en we worden al zeventien keer genegeerd. Het is echt een schande. AZ staat op plek 40 in Europa, we zijn trots op het Nederlandse voetbal, behalve dat in Alkmaar. @ZiggoSport, get your shit together."

Ziggo Sport heeft met ingang van het seizoen 2024/25 de exclusieve uitzendrechten voor alle Europese clubcompetities. Dat betekent dat de Champions League, Europa League én Conference League bij hen te zien zijn.

Klanten van Ziggo kijken de wedstrijden van de Nederlandse clubs en de drie finales op Ziggo Sport (kanaal 14). Als er twee Nederlandse clubs gelijktijdig spelen, wordt er ook op kanaal 13 een wedstrijd uitgezonden.

