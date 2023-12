AZ en FC Utrecht moeten na zeer kansrijke wedstrijd genoegen nemen met punt

Zondag, 3 december 2023 om 18:41 • Jonathan van Haaster

AZ is er niet in geslaagd om af te rekenen met FC Utrecht. In Utrecht kwamen de Alkmaarders wel op voorsprong via Vangelis Pavlidis, maar de thuisploeg knokte zich sterk terug en kreeg met de gelijkmaker van Victor Jensen misschien zelfs nog wel te weinig: 1-1. Met name in de tweede helft vielen de kansen als rijpe appelen, maar met name Mats Seuntjens en Jens Toornstra lieten prima mogelijkheden liggen.

Aan de kant van Utrecht begon Isac Lidberg in de punt van de aanval. De spits werd in zijn rug gesteund door Mats Seuntjens, Jensen en Othmane Boussaid. Anthony Descotte en Mike van der Hoorn waren er wegens blessures niet bij. AZ-trainer Pascal Jansen zag Riechedly Bazoer afgelopen donderdag uitvallen in het Conference League-duel met Zrinjski Mostar (1-0). Alexandre Penetra was in Stadion Galgenwaard zijn vervanger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ernest Poku zorgde voor het eerste echte gevaar van de wedstrijd. De pijlsnelle buitenspeler was Ryan Flamingo te snel af en schoot op doel. Vasilis Barkas kon redding brengen. Poku was zonder twijfel de man van de openingsfase, want na zijn eerste kans kwam hij tot tweemaal toe opnieuw dicht bij een treffer. Zijn eerste inzet vloog wild naast, terwijl Barkas niet veel later andermaal een antwoord in huis had op een schot van het jeugdproduct van de Alkmaarders.

Scheidsrechter Erwin Blank wees na twintig minuten naar de stip. Penetra zou een strafschop hebben veroorzaakt door Lidberg van achteren te tackelen. Na het zien van de beelden concludeerde de arbiter dat Penetra toch vooral de bal speelde, waardoor hij terugkwam op zijn beslissing. Lidberg raakte overigens wel geblesseerd bij die actie en moest zich noodgedwongen laten vervangen door Bart Ramselaar, waardoor Seuntjens in de spits terechtkwam.

Vlak voor rust kwam AZ op voorsprong. Ruben van Bommel gaf mee aan de mee opgekomen David Møller Wolfe, die Pavlidis bediende. De Griek troefde Nick Viergever af en tikte de bal met de binnenkant van zijn been in het doel: 0-1.

De tweede helft begon uitstekend voor Utrecht. Boussaid verschafte zich wat ruimte met een fraaie kapbeweging, waarna zijn schot niet goed verwerkt werd door Mathew Ryan. De Australiër loste en zag Jensen daar optimaal van profiteren: 1-1. Toch meldde ook AZ zich al snel gevaarlijk voor het doel van Barkas. Penetra kon vrij koppen uit een hoekschop, maar zag zijn inzet net naast de paal belanden.

AZ was dreigend in de fase die volgde, maar de Alkmaarders kwamen niet tot echt grote kansen. Dat gold wel voor Utrecht. Zo had Seuntjens de bal voor het inschieten, maar de invaller miste de bal volledig. Oscar Fraulo probeerde het daarna met een afstandsschot, dat tot opluchting van Ryan maar net naast ging. Utrecht pakte het initiatief en dat sloeg door op de tribunes, waar de sfeer zeer goed was.

Opnieuw kreeg Seuntjens een enorme kans. Boussaid gaf uitstekend voor op de aanvaller, die de bal ditmaal wel raakte, maar naast schoot. Aan de andere kant kreeg Poku weer een prima mogelijkheid. De bedrijvige aanvaller zag zijn inzet richting de verre hoek uit de hoek worden getikt door Barkas. Het was Utrecht dat nog de grootste kansen op de overwinning zou krijgen. Invaller Jens Toornstra schoot eerst hard op Ryan af en minuten later leek hij de bal voor het inschuiven te hebben. De middenvelder schoot echter volledig langs de bal: kans verkeken. Namens AZ kwam Denso Kasius nog dicht bij de 1-2. Na een goede kapbeweging schoot de verdediger wild naast.