Atlético Madrid speelt belabberd en komt niet langs zegeloze hekkensluiter

Atlético Madrid is er niet in geslaagd te winnen van hekkensluiter Almería. De ploeg van trainer Diego Simeone speelde een teleurstellende wedstrijd en kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Luka Romero was de grote man bij Almería, door tweemaal, waaronder schitterend met buitenkant voet, raak te schieten. Atlético staat vierde en moet afwachten op nummer vijf Athletic Club erin slaagt in punten gelijk komen. Almería, dat dit seizoen nog niet won, staat na zijn negende gelijkspel op negen punten.

Aan de kant van Atlético kreeg Memphis Depay een basisplaats. Hij vormde het spitsenkoppel met Ángel Correa. Antoine Griezmann moest verstek laten gaan wegens een enkelblessure.

Almería speelde zeer behoorlijk, kwam enkele malen gevaarlijk voor het doel van Atlético en wist na een klein half uur spelen gelijk te maken. AC Milan-huurling Romero legde aan en schoot met links fraai raak in de verre hoek achter de kansloze Jan Oblak: 1-1. Vrijwel direct daarna kreeg Memphis een schietkans, maar de spits zag zijn poging vanaf een meter of achttien ternauwernood onschadelijk gemaakt worden door een verdediger van de thuisploeg.

Atlético trok na de gelijkmaker ten aanval, al wist het niet gek veel te creëren. Memphis claimde een strafschop nadat hij wat aan zijn shirt werd getrokken door Edgar González, maar genoeg voor een elfmetertrap was het niet. Memphis werd gezocht, maar een ultieme kans kwam daar niet uit voort.

Ook vlak na rust stond Memphis in de schijnwerpers. De spits claimde een vrije trap op een meter of achttien van het doel en schoot die een halve meter over. Toch leek het nog goed te komen voor Atlético, dat de voorsprong pakte via Rodrigo De Paul. De Argentijn zag zijn inzet met het nodige geluk, via het been van Aleksandar Radovanovic, in de verre hoek ploffen: 1-2.

Rodrigo Riquelme dacht daarna ook even het geluk aan zijn zijde te hebben. Zijn schot werd aangeraakt door een speler van de thuisploeg, waarna de bal op de bovenkant van de lat belandde. Aan de andere kant was het vervolgens raak voor Almería en weer was Romero de grote man. De Argentijn zette een één-tweetje op met Jonathan Viera en rondde schitterend af met buitenkant voet: 2-2.

Atlético speelde matig, al had het in blessuretijd kunnen en misschien wel moeten winnen. De voor Memphis ingevallen Álvaro Morata kreeg van dichtbij een enorme kans, maar liet die onbenut door ongecontroleerd over te schieten. De laatste kans was voor Gonzalo Melero, die die de bal in de handen van Oblak schoof en daarmee naliet om Almería zijn eerste zege van het seizoen te bezorgen.

ROMERO OPNIEUW ??

De Argentijn maakt op knappe wijze zijn tweede en het staat alweer gelijk: 2-2 ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeríaAtleti pic.twitter.com/zvZMwh1Dq6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2024

