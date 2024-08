Atlético Madrid slaat diep in blessuretijd toe en boekt knappe overwinning in San Mamés

Atlético Madrid heeft diep in blessuretijd een knappe uitoverwinning behaald in LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone leek met 0-0 gelijk te spelen bij Athletic Club, totdat een counter vlak voor tijd de 0-1 van Ángel Correa inleidde. Atleti staat nu op acht punten uit vier duels, Athletic stelt vooralsnog teleur met vier uit vier.

Bijzonderheden:

De eerste helft was bijzonder kansarm te noemen. Veel verder dan een volley van Oihan Sancet, die zijn poging over zag gaan, en een gekeerd schot van Julián Álvarez kwamen de ploegen in eerste instantie niet. Conor Gallagher kwam voor rust nog het dichtstbij, maar de Engelsman zag zijn poging net naast gaan.

Vlak na de onderbreking dacht Nico Williams de score te openen door van dichtbij binnen te tikken. De EK-winnaar vierde zijn treffer al, maar zag de assistent-scheidsrechter zijn vlag in de lucht steken. Zijn beslissing bleek correct, al scheelde het niet meer dan enkele millimeters.

Antoine Griezmann kende na rust een sterke fase, maar dat bleek niet genoeg om een treffer bij te schrijven. Athletic-doelman Julen Agirrezabala redde knap op een schot van de Franse ster en later ook op een kopbal van Alexander Sørloth. Aan de andere kant wist Juan Musso ook te redden op een poging van Álex Berenguer.

Het leek blij 0-0 te blijven, maar de werkelijkheid bleek anders. Na een dramatische breedtebal kwam Sørloth in balbezit. De Noor bleef koel en gaf perfect mee aan Correa, die Agirrezabala omspeelde en simpel raakschoot: 0-1.