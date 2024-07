Atlético Madrid neemt afscheid van clubicoon met 427 officiële wedstrijden

Sevilla heeft zich versterkt met Saúl Níguez, zo maakt de club maandagavond bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige middenvelder, goed voor negentien interlands namens Spanje, komt op huurbasis over van Atlético Madrid. Sevilla heeft tevens een optie bedongen om Saúl na dit seizoen definitief over te nemen.

Saúl genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Real Madrid, maar stapte in 2008 over naar stadsgenoot Atlético. Daar zou de linksbenige technicus uitgroeien tot een waar clubicoon. Saúl kwam de afgelopen jaren liefst 427 keer in actie namens Atleti.

Daarin was Saúl goed voor 48 doelpunten en 26 assists. Met Atlético won de Spanjaard tweemaal de Europa League (2011/12 en 2017/18), één Copa del Rey (2012/13), één Spaanse Supercup (2014/15), één UEFA Supercup (2018/19) en de Spaanse landstitel (2020/21).

In het seizoen 2021/22 speelde Saúl op huurbasis bij Chelsea. In Engeland wist de negentienvoudig international van la Roja nooit echt te overtuigen. In 23 wedstrijden namens the Bliues was Saúl eenmaal trefzeker.

Nu gaat Saúl op huurbasis spelen voor Sevilla. Zijn contract bij Atlético loopt nog tot medio 2026 door, maar een terugkeer lijkt onwaarschijnlijk. Sevilla kan Saúl na dit seizoen voor een onbekend bedrag definitief overnemen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 7,5 miljoen euro.

Saúl geldt als vierde zomerse aanwinst van Sevilla. Eerder betaalde de club 4 miljoen euro om spits Peque Fernández (21) los te weken bij Racing Santander. Voormalig Eredivisionist Chidera Ejuke kwam transfervrij over van CSKA Moskou, terwijl Albert Sambi Lokonga wordt gehuurd van Arsenal. Laatstgenoemde kan voor 12 miljoen euro definitief overgenomen worden.

