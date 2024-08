Atlético Madrid mist vanuit alle hoeken en lijdt kostbaar puntenverlies

Atlético Madrid heeft woensdagavond dure punten gemorst in LaLiga. In eigen huis bleek de ploeg van trainer Diego Simeone niet bij machte om Espanyol te verslaan: 0-0. Rodrigo Riquelme dacht de score te openen in de 55ste speelminuut, maar hij bleek buitenspel te staan. Het is het eerste slippertje voor los Colchoneros na twee eerdere zeges.

Atlético Madrid - Espanyol 0-0

Simeone had een basisplek ingeruimd voor de zomerse topaanwinst Julián Álvarez. De Argentijnse spits kreeg in de zesde speelminuut direct een goede kans op de 1-0, maar doelman Joan García bracht op uitstekende wijze redding op het schot in de linkerbenedenhoek. Tien minuten later schoot Álvarez rakelings over.

In het restant van de eerste helft bleef Atlético de nodige kansen aaneenrijgen, al lukte het de Madrilenen niet de bal achter García te werken. Ook in het tweede bedrijf ontbrak het de thuisploeg aan fortuin in de afronding. Riquelme dacht tien minuten na rust te scoren; zijn doelpunt werd na lang kijken op basis van de beelden teruggefloten door de VAR.

De Madrilenen hadden zeker een doelpunt verdiend; geen van de 24 pogingen (waarvan zeven op doel) leverde een treffer op.