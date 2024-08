Julián Álvarez is officieel speler van Atlético Madrid, zo maakt de club maandag bekend via de officiële kanalen. De spits komt voor een bedrag van circa 95 miljoen euro over van Manchester City en heeft zijn handtekening onder een contract tot medio 2030 gezet.

De 24-jarige aanvaller wordt op opvallende wijze aangekondigd door de Madrilenen, die op sociale media een getekende foto van Spiderman plaatsen. “Sorry, onze designers zijn op vakantie”, zo luidt het bijschrift met een knipoog.

Met de foto van Spiderman refereert Atlético Madrid aan de bijnaam van Álvarez: la Araña (vertaling: de spin). Eerder onthulde de spits al dat hij die naam op jonge leeftijd kreeg omdat hij speelde alsof hij meerdere benen had. Ook juicht de Argentijns international vaak als Spiderman na het maken van een doelpunt.

Na het vertrek van Álvaro Morata en Memphis Depay wilden de Madrilenen de aanvalslinie snel versterken. Eerder werd Alexander Sørloth al overgenomen van Villarreal en daar komt Álvarez nu dus bij.

Het gebeurt zelden dat Diego Simeone zo’n hoog bedrag neerlegt om een speler naar Madrid te halen. João Félix, die in de zomer van 2019 voor ruim 130 miljoen euro overkwam van Benfica, is nog altijd de duurste speler in de clubhistorie.

Álvarez is in ieder geval wel de duurste uitgaande transfer van Manchester City ooit. Dat record stond hiervoor op naam van Raheem Sterling, die twee jaar geleden voor 56,2 miljoen euro naar Chelsea vertrok. Ferran Torres (55 miljoen euro) en Gabriel Jesus (52,2 miljoen euro) werden voor soortgelijke bedragen verkocht aan respectievelijk FC Barcelona en Arsenal.

Vorig seizoen kwam Álvarez, die voornamelijk als schaduwspits achter Erling Haaland fungeerde, tot 54 optredens namens de Engelsen. Daarin was de 36-voudig international goed voor 19 treffers en 13 assists. In 2022 namen the Citizens hem voor 22 miljoen euro over van River Plate.