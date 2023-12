‘Atléti kampt met blessures en meldt zich bij Feyenoord voor vaste basiskracht’

Atlético Madrid overweegt om Mats Wieffer los te weken bij Feyenoord. Dat meldt Mundo Deportivo donderdag. De Madrilenen hebben na de blessure van Pablo Barrios, die er met een gescheurde meniscus drie maanden uitligt, te kampen met personele problemen op het middenveld. Het is onduidelijk of de hoofdstedelingen in januari al een poging zullen doen om de 24-jarige middenvelder in te lijven.

Wieffer zou uitkomst moeten bieden in Madrid. De middenvelder was namens Feyenoord nog trefzeker in het verloren thuisduel met los Rojiblancos, maar zou na de uitschakeling van de Rotterdammers in de Champions League na de winter dus mogelijk tóch nog actief kunnen zijn op het miljardenbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het optreden van Wieffer in de twee wedstrijden tussen Feyenoord en Atléti zouden de scouts tevreden hebben gesteld, zo stelt Mundo Deportivo. Volgens het Spaanse medium zou de middenvelder zelf wel oren hebben naar een overstap naar de Spaanse hoofdstad.

Met de langdurige afwezigheid van Barrios heeft Atléti op die positie alleen nog de beschikking over Koke. Diego Simeone zou meer opties willen hebben aldaar. Of het in de winterstop al komt van een eventuele transfer is nog de vraag.

"Hij is niet de enige middenvelder die de club uit Madrid in de gaten houdt, maar hij is wel een van de meest geliefde", schrijft de krant. Niet alleen Atléti zou echter hengelen naar de diensten van Wieffer. De krant noemt bijvoorbeeld ook FC Barcelona als gegadigde om Wieffer in te lijven.

Of Feyenoord mee wil werken aan een vertrek van zijn sleutelspeler is onbekend. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Wieffer een transferwaarde van vijftien miljoen euro.

In Rotterdam hoopt men echter een veelvoud van dat bedrag te ontvangen voor zijn speler, die nog tot de zomer van 2027 vastligt in de havenstad.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties