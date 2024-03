Aston Villa-manager Emery is op zijn hoede voor ‘fantastische’ Ajax-speler

Ajax gaat donderdagavond proberen om ten koste van Aston Villa de kwartfinale van de Conference League te bereiken. Villa-manager Unai Emery is met name beducht voor de 'fantastische' Jordan Henderson, zo laat de oefenmeester weten in gesprek met Voetbal International.

Henderson maakte in het heenduel in de Johan Cruijff ArenA (0-0) een goede indruk, net als veel van zijn teamgenoten. De Amsterdammers, vooraf bestempeld als de underdog tegen de nummer vier van de Premier League, hielden zich verrassend goed staande tegen de geoliede machine van Emery.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Zij domineerden ons", blikt Emery terug. "Ajax heeft een grote historie, maar is nog steeds een goed team, dat hebben ze laten zien in Amsterdam. Met name door hun positiespel. In de opbouw wisten ze telkens onze druk te ontwijken. Natuurlijk kwam dat ook omdat wij niet zo goed druk zetten als gepland, maar vooral omdat zij heel goed aan de bal waren."

Van een favorietenrol voor Villa wil Emery niets weten. De Spanjaard stelt dat het heel moeilijk is om in Europa de favoriet te zijn, 'zeker tegen Ajax'. "Het aantrekken van Jordan Henderson is daar een voorbeeld van, ze halen een heel ervaren speler, een Engels international, die precies weet hoe wij spelen. Henderson speelde fantastisch in het heenduel, echt fantastisch."

Emery vond Henderson dan ook één van de beste spelers op het veld tijdens het heenduel op 7 maart. "Hij is heel intelligent. Hij weet wanneer hij balbezit moet bewaren, of wanneer hij de bal achter de laatste lijn moet leggen. Hij is heel goed in het druk zetten, hij is heel goed in het jumpen. Toen we hen analyseerden en tegen hen speelden, was zijn individuele kwaliteit duidelijk te zien, en zijn tactische intelligentie ook."

Voor Henderson zal het duel op Villa Park ook een kans zijn om zich in zijn thuisland Engeland te laten zien aan Gareth Southgate. De bondscoach maakt donderdagmiddag zijn selectie bekend voor de oefenduels met Brazilië (23 maart) en België (26 maart). Henderson, die 81 interlands speelde voor the Three Lions, kent echter forse concurrentie.

Richard Jolly van The Independent meldde dinsdag dat Henderson serieus moet vrezen voor zijn plek in de selectie, gezien de concurrentie van Kalvin Phillips (West Ham United) en Kobbie Mainoo (Manchester United). Nadeel voor Henderson is dat de EK-selectie uit 23 spelers bestaat. Tijdens het EK van 2020 en het WK in 2022 mochten bondscoaches nog 26 spelers selecteren. Het maakt dat Southgate minder kan experimenteren in aanloop naar het EK 2024.

Bekijk Aston Villa - Ajax live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties