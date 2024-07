Aston Villa bereikt akkoord over Amadou Onana en betaalt Everton dik 58 miljoen euro

Amadou Onana staat voor een fraaie transfer binnen de Premier League. De Belgisch international gaat Everton voor omgerekend ruim 58 miljoen euro verlaten voor Aston Villa, zo meldt Fabrizio Romano.

Onana ligt momenteel nog tot medio 2027 vast op Goodison Park en dus stond Everton sterk in de onderhandelingen. De clubs zijn tot een akkoord gekomen over een transfersom van dik 58 miljoen euro en daarnaast heeft Everton nog een doorverkooppercentage afgedwongen.

De medische tests worden momenteel gepland en nadat de 22-jarige controlerende middenvelder die succesvol doorstaan heeft, tekent hij een vijfjarig contract op Villa Park. Onana kan worden gezien als de opvolger van Douglas Luiz, die er na een uitstekend seizoen voor koos om Villa in te ruilen voor Juventus.

De in Senegal geboren Belgisch international werd in elk van de vier wedstrijden die de Rode Duivels op het EK speelden in de basis opgesteld door bondscoach Domenico Tedesco. Ook Onana kon echter niet voorkomen dat de Belgen in de achtste finale werden uitgeschakeld door Frankrijk, na een laat eigen doelpunt van Jan Vertonghen (1-0).

Onana vertrok al op jonge leeftijd uit de jeugdopleiding van Zulte Waregem, om zich in Duitsland verder te ontwikkelen bij TSG Hoffenheim. Via Hamburger SV belandde Onana in 2021 bij Lille OSC. Na een uitstekend seizoen in de Ligue 1 telde Everton 35 miljoen euro neer om de defensief ingestelde middenvelder naar de Premier League te halen.

De 1,95 meter lange Onana speelde uiteindelijk 72 duels voor Everton, waarmee hij vooral vocht tegen degradatie. Bij Villa zal dat komend seizoen (hoogstwaarschijnlijk) anders zijn. De club uit Birmingham maakte vorig seizoen grote indruk en plaatste zich met een vierde plaats rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

Voor manager Unai Emery is Onana zeker niet de eerste nieuwe speler die hij deze zomer heeft mogen verwelkomen. Eerder werden Ian Maatsen (Chelsea), Cameron Archer (Sheffield United), Ross Barkley (Luton Town), Lewis Dobbin (Everton), Samuel Iling-Junior en Enzo Barrenechea (beiden Juventus) al gecontracteerd.

