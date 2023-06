Asensio kiest voor langdurig contract bij PSG en wijst twee andere opties af

Donderdag, 1 juni 2023 om 17:08 • Guy Habets

Marco Asensio zet zijn loopbaan voort bij Paris Saint-Germain. Dat weet The Athletic donderdagmiddag met zekerheid te melden. De 27-jarige middenvelder annex aanvaller, die een aflopend contract heeft bij Real Madrid, gaat een langdurig contract ondertekenen in de Franse hoofdstad en heeft een aanbieding van Aston Villa afgewezen.

Asensio had er ook voor kunnen kiezen om met Real Madrid in gesprek te gaan over een langer verblijf in de Spaanse hoofdstad, maar door het gebrek aan een basisplaats is daar niet voor gekozen. De aanbieding van PSG was daarnaast interessanter dan die van the Villans en dus gaat Asensio de komende jaren in het Parc des Princes voetballen. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel jaar de Spanjaard met Nederlandse roots gaat tekenen.

?? Marco Asensio has decided to join Paris Saint-Germain. 27yo forward’s Real Madrid contract ending + set to join #PSG on long-term deal. Not signed yet but expected to be concluded after #RMFC’s last La Liga game on Sun. W/ @GuillerRai for @TheAthleticFC https://t.co/HqCr1gKl05 — David Ornstein (@David_Ornstein) June 1, 2023

Carlo Ancelotti, de trainer van Real Madrid, werd na het duel met Sevilla (2-1 winst) gevraagd naar Asensio. De Italiaan gaf aan dat hij liever door had willen gaan met de multifunctionele aanvaller. “Ik zou het jammer vinden als hij zou vertrekken, want hij is een belangrijke speler voor ons. We zullen zijn vertrek hoe dan ook moeten zien op te vangen."

Dat Asensio belangrijk is voor los Blancos, blijkt ook wel uit de statistieken. De aanvaller annex middenvelder kwam dit seizoen maar liefst vijftig keer in actie voor zijn club, veelal als invaller. In deze wedstrijden wist hij alsnog twaalf doelpunten te maken. Acht keer was hij aangever bij een treffer. Asensio werd in 2015 overgenomen van RCD Mallorca. Sindsdien won hij onder meer drie keer de Champions League en werd hij even vaak kampioen van Spanje.