AS Roma trekt enkele dagen na rode kaart pijnlijke conclusie over veteraan Mats Hummels

Mats Hummels en AS Roma lijken na dit seizoen weer uit elkaar te gaan. Volgens Corriere dello Sport heeft de routinier (36) te weinig indruk gemaakt om in aanmerking te komen voor een contractverlenging.

Hummels werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen naar Stadio Olimpico gehaald, maar kwam in eerste instantie onder trainers Daniele De Rossi en Ivan Juric amper tot niet aan spelen toe voor i Giallorossi.

Pas toen Juric ontslagen werd en Claudio Ranieri aangesteld werd, kwam Hummels regelmatig aan spelen toe. Bijster gelukkig was de Duitser echter niet. Zo maakte hij vier minuten na zijn debuut tegen Fiorentina een eigen doelpunt.

Afgelopen donderdag speelde Hummels eveneens een negatieve hoofdrol. Roma reisde met een 2-1 voorsprong af naar Bilbao voor de Europa League-return tegen Athletic Club. Al zeer vroeg in de wedstrijd kreeg Hummels direct rood, waarop Roma met 3-1 verloor.

Hummels bood daarop zijn excuses aan op sociale media. "Het spijt me AS Roma. Ik wil me verontschuldigen bij de fans en mijn teamgenoten. Ik heb iedereen teleurgesteld vandaag met een fout die dom en verschrikkelijk was."

"In dit soort wedstrijden konden teams normaal gesproken op me rekenen, maar nu heb ik het verkloot en kost dit de hele club de droom van het winnen van de Europa League. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Ik ben net zo teleurgesteld in mij als jullie."

Overigens maakt Hummels wel 'gewoon' deel uit van de selectie van Roma voor het thuisduel met Cagliari van zondagmiddag. Roma hoopt tegen de eilandbewoners zijn zesde Serie A-zege op rij te boeken, wat noodzaak is wil de ploeg van Ranieri kans blijven maken op een plek bij de eerste vier.