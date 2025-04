AS Roma redt mogelijk cruciaal punt in derby tegen Lazio dankzij heerlijke knal Soulé

De Derby della Capitale is zondag geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Lazio was dankzij een rake kopbal van Alessio Romagnoli hard op weg naar een 1-0 zege op aartsrivaal AS Roma, dat aanvallend onmachtig was. Een individueel kunststukje van Matías Soulé leverde i Giallorossi alsnog een punt op. Nummer zes Lazio behoudt zijn twee punten voorsprong op het als zevende geklasseerde Roma, dat met het geredde punt nog altijd een redelijke kans maakt op Champions League-voetbal.

Na nog geen vijf minuten spelen zette Leandro Paredes de toon met een beuk jegens Mattia Zaccagni, die naar de grond ging en de Argentijn geel zal krijgen. Uit de daaropvolgende vrije trap verrichte Roma-goalie een schitterende redding om een vroege kopgoal van Romagnoli te voorkomen.

Ook in de fase daarop bleef Lazio de gevaarlijkere ploeg. Gustav Isaksen probeerde het tot tweemaal toe met een knal richting de bovenhoek, maar opnieuw liet Svilar zien tot de betere doelmannen in de Serie A te horen.

Roma’s organisatie stond stevig, al wist de ploeg van Claudio Ranieri in aanvallend opzicht vrijwel niets voor elkaar te krijgen. Zonder Paulo Dybala, die ondanks zijn zware blessure op de bank zat, ontbeerde het bij Roma aan de benodigde creativiteit in de as.

Nog geen twee minuten na rust kwam Lazio alsnog op voorsprong. Een vrije trap van Luca Pellegrini belandde op het hoofd van Roma-jeugdproduct Romagnoli, wiens kopbal ditmaal wel te machtig was voor Svilar: 1-0.

De wedstrijd ontbrandde en Adam Marusic ontsnapte aan een rode kaart toen hij zijn voet ogenschijnlijk bewust in de maagstreek van Alexis Saelemaekers plantte. Ranieri moest wat verzinnen en besloot spits Eldor Shomurodov in te brengen voor middenvelder Lorenzo Pellegrini.

Dat sorteerde niet direct effect. Lazio bleef de gelegenheid krijgen om schoten te lossen vanuit de tweede lijn, tot woede van Svilar. Toch zou Roma nog een punt overhouden aan het duel. Soulé haalde uit van een kleine twintig meter en zag de bal via de onderkant van de lat nipt over de doellijn belanden: 1-1.

In de absolute slotfase had invaller Tijjani Noslin zich kunnen kronen tot held van Lazio, maar dat liet hij na. Na uitstekend voorbereidend werk van voormalig Roma-aanvaller Pedro miste Noslin de bal op een paar meter van het doel.