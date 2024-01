AS Roma maakt komst van Angeliño wereldkundig; club bedingt optie tot koop

AS Roma heeft zich versterkt met Angeliño. De voormalig PSV'er, die in de afgelopen maanden door RB Leipzig werd verhuurd aan Galatasaray, heeft zijn medische keuring succesvol doorstaan. Angeliño speelt tot het einde van het seizoen op huurbasis voor i Giallorossi, die tevens een optie tot koop hebben bedongen.

"Toen ik het woord 'Roma' hoorde, heb ik geen moment getwijfeld", vertelt Angeliño tegenover de clubkanalen van Roma. "Vandaag ben ik er trots op deel uit te maken van een geweldige club met een ongelooflijke geschiedenis en een team vol kampioenen. Ik ben blij om de coach (Daniele De Rossi, red.) en mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en mezelf tot hun beschikking te stellen."

"Met Angeliño verwelkomen we een volledig volwassen speler", stelt vertrekkend technisch directeur Tiago Pinto. "We geloven dat zijn technische vaardigheden, gecombineerd met zijn schat aan ervaring in de meest competitieve Europese competities, het potentieel van onze ploeg kunnen evenaren en verbeteren."

In Rome hoopt Angeliño meer aan spelen toe te komen. De 27-jarige linkervleugelverdediger kwam in de eerste seizoenshelft tot negentien wedstrijden namens Galatasaray, maar zat de laatste tijd vooral op de bank zonder daar vanaf te komen.

Dat had te maken met een clausule in het huurcontract tussen Leipzig en Galatasaray. Als Angeliño twintig wedstrijden of meer zou hebben gespeeld, zou de optie tot koop ter waarde van zes miljoen euro automatisch gelicht worden. Dat bedrag was Galatasaray te gortig, maar nieuwe onderhandelingen leverden niets op.

Bij Roma komt de vleugelverdediger wellicht tot meer speelminuten. In de Italiaanse hoofdstad, waar José Mourinho inmiddels is opgevolgd door De Rossi, zal hij voornamelijk de concurrentiestrijd moeten aangaan met Leonardo Spinazzola en Nicola Zalewski.

Roma neemt het in februari twee keer op tegen Feyenoord in de tussenronde van de Europa League. Op 15 februari ontvangen de Rotterdammers Roma, terwijl de regerend landskampioen van Nederland op 22 februari in Italië in actie moet komen.

In het seizoen 2018/19 speelde Angeliño voor PSV. De Eindhovenaren namen de linksback in de zomer van 2018 voor 5,5 miljoen euro over van Manchester City, alvorens de Engelse topclub hem in 2019 weer terugkocht voor 12 miljoen euro.

In zijn ene jaar in Eindhoven kwam Angeliño tot 43 duels namens PSV. De wingback maakte grote indruk en verdiende zo een transfer terug naar Manchester.

In het Etihad Stadium werd Angeliño nooit een vaste kracht en dus wachtte een transfer weg van Manchester City. In de winter van 2020 werd de verdediger verhuurd aan Leipzig, alvorens de Duitsers hem in 2021 definitief overnamen. Voor de uitleenbeurt aan Galatasaray speelde Angeliño ook nog op huurbasis voor TSG Hoffenheim.

