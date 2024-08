AS Roma legt miljoenen neer voor LaLiga-topscorer Artem Dovbyk, die 2 mijlpalen laat noteren

Artem Dovbyk mag zich officieel speler van AS Roma noemen. De van Girona afkomstige aanvaller tekende na de succesvol verlopen medische keuring een meerjarig contract in het Stadio Olimpico, al is de exacte contractduur onbekend. Volgens diverse Spaanse media legt Roma tussen de 30 en 36 miljoen euro neer voor Dovbyk, de eerste speler uit Oekraïne in de geschiedenis van de Romeinse club.

Dovbyk gaat bij Roma het shirt met rugnummer 11 dragen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de gesprekken met de Amerikaanse eigenaren Dan en Ryan Friedkin cruciaal geweest in het aantrekken van de aanvaller, vorig seizoen met 24 goals topscorer in LaLiga. Dovbyk had een afkoopclausule van 40 miljoen euro in zijn contract staan bij Girona, een bedrag dat met bonussen wellicht nog wordt bereikt.

Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Roma een topscorer uit een andere competitie aantrekt. Het is nog onbekend of Dovbyk zaterdag zijn officieuze debuut maakt in de oefenwedstrijd tegen Olympiacos. Zijn officiële debuut volgt wellicht op 18 augustus, als het nieuwe Serie A-seizoen wordt geopend tegen Cagliari.

Dovbyk kreeg vrijdag direct een rondleiding over trainingscomplex Fulvio Bernardini Training Center. Daarnaast maakte de miljoenenaanwinst direct kennis met hoofdtrainer Daniele De Rossi en volgde het eerste interview met het clubkanaal van de Europa League-deelnemer.

De 27-jarige Dovbyk begon zijn loopbaan bij FC Cherkaskyi Dnipro uit Oekraïne. Daarna volgden avonturen bij Dnipro Dnipropetrovsk, FC Balti, FC Midtjylland, Sønderjyske, Dynamo Kiev, Dnipro-1 en dus Girona. De Spaanse club betaalde vorig jaar acht miljoen euro voor de spits en verkoopt hem een jaar later voor een veelvoud.

Dovbyk was afgelopen seizoen de grote ster van Girona, dat enige tijd aan kop ging in LaLiga en uiteindelijk knap als derde eindigde. Hierdoor komt de club van Daley Blind komend seizoen voor het eerst in de geschiedenis uit in de Champions League.

De kersverse aanwinst van Roma kwam tot dusver tot 31 interlands voor Oekraïne, waarin hij 10 keer scoorde. Dovbyk nam onlangs deel aan het EK in Duitsland, al eindigde dat avontuur voor Oekraïne al in de poulefase. De aanvaller wist geen enkele keer te scoren op EURO 2024.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!