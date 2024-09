AS Roma-eigenaar lijkt Premier League-club over te gaan nemen voor honderden miljoenen

Het lijkt erop dat Everton een nieuwe eigenaar gaat krijgen. Volgens de BBC heeft de Friedkin Group een overkomst bereikt met Farhad Moshiri, de huidige grootaandeelhouder, om 94 procent van de aandelen in Everton over te nemen. De Friedkin Group is ook al eigenaar van AS Roma.

Beide partijen hebben nu dus een akkoord bereikt, maar dat betekent nog niet dat de overname al helemaal zeker is. De deal moet namelijk ook nog worden goedgekeurd door de Premier League, de FA en de Financial Conduct Authority.

De Amerikaanse Friedkin Group wordt geleid door Dan Friedkin, die ook al de eigenaar is van Roma. Als de deal doorgaat, wordt Everton de tiende Premier League-club die voor het grootste deel in Amerikaanse handen is.

Met de overname is volgens de BBC een bedrag van minimaal 400 miljoen pond gemoeid. Omgerekend is dat ruim 480 miljoen euro.

Moshiri heeft sinds 2016 aandelen in Everton, en sinds 2022 heeft hij met 94 procent een meerderheid. De club heeft het de laatste jaren echter zwaar, en veel fans zijn niet blij met Moshiri.

De afgelopen drie seizoenen eindigde de club uit Liverpool in de Premier League als zestiende, zeventiende en vijftiende. Vorig seizoen kreeg Everton twee punten aftrek vanwege het overtreden van de financiële regels. Momenteel bivakkeren the Toffees op een teleurstellende negentiende plek.

De Friedkin Group hoopt Everton weer te kunnen helpen de weg omhoog in te zetten. In juni was die partij ook al dicht bij een akkoord met Moshiri wat betreft de overname van Everton, maar destijds ging het op het laatste moment niet door. Nu lijkt het er dus alsnog van te komen.