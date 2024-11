Arsenal heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta rekende zonder al te veel moeite af met Nottingham Forest, dat voorafgaand verrassend op hetzelfde puntenaantal stond als Arsenal. Via goals van Bukayo Saka, Thomas Partey en invaller Ethan Nwaneri werd Forest kansloos gelaten: 3-0. Arsenal blijft op de vierde plek, op hetzelfde puntenaantal als nummer drie Chelsea.

Jurriën Timber begon bij afwezigheid van de geblesseerde Ben White als rechtsback van Arsenal. Gabriel Jesus kreeg in de spits de voorkeur boven Kai Havertz.

Arsenal kwam ijzersterk uit de startblokken. In de vijfde minuut leverde de druk op het doel van Forest al een intikker van dichtbij op van Timber, maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel van Mikel Merino in de aanloop.

Een fraaie combinatie tussen Martin Ødegaard en Saka leverde na een kwartier de verdiende openingstreffer op. Saka dribbelde over de breedte van het strafschopgebied op zoek naar ruimte voor een schot. Toen de rechtsbuiten dat had gevonden schoot hij vernietigend binnen: 1-0.

Arsenal bleef in het restant van de eerste uiterst dominant. Het ontbrak bij de Londenaren echter aan precisie in de afronding. Gabriel Jesus vuurde in de 26ste minuut vanuit het strafschopgebied net naast de verre kruising. Vlak voor rust probeerde Saka het met een laag schot richting verre hoek, gepakt door Matz Sels.

Direct na rust kwam Thomas Partey in de ploeg voor Jorginho. Arteta zal geen spijt hebben gehad van die wissel, want Partey verdubbelde in de 52ste minuut de voorsprong voor Arsenal. De Ghanees werd op achttien meter van het doel aangespeeld en schoot de bal met een geplaatst schot prachtig binnen in het zijnet: 2-0.

Daarmee leek de wedstrijd ook direct gespeeld. Forest probeerde wel iets meer druk vooruit te zetten, maar kwam er totaal niet aan te pas. De grote kansen voor Arsenal droogden voor het grootste deel wel op. Toch werd het in de 86ste minuut nog 3-0. Nwaneri tikte een lage voorzet van mede-invaller Raheem Sterling binnen. Het was het eerste Premier League-doelpunt voor het zeventienjarige toptalent van Arsenal.