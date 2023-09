Arsenal ontbindt contract en laat aankoop van 80 miljoen gratis vertrekken

Zaterdag, 9 september 2023 om 20:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:43

Nicolas Pépé en Arsenal gaan definitief uit elkaar. Zaterdag maken de Noord-Londenaren bekend dat het contract van de buitenspeler per direct wordt ontbonden. Dat is een hard gelag voor Arsenal, daar de club vier jaar geleden liefst tachtig miljoen euro neertelde voor de diensten van de aanvaller. Pépé gaat tekenen bij Trabzonspor in Turkije, waar de transfermarkt nog enige tijd open is.

Turkse clubs kunnen nog tot en met 15 september spelers aantrekken, waardoor onder andere Pépé dus nog een stap kan maken. De flankspeler komt al geruime tijd niet meer voor in de plannen van trainer Mikel Arteta en bleef in de voorbereiding op het huidige seizoen achter in Engeland, terwijl zijn teamgenoten op trainingskamp in de Verenigde Staten waren. Zijn situatie is nu dusdanig uitzichtloos geworden, dat Arsenal graag meewerkt aan een vertrek.

Afgelopen seizoen werd Pépé al verhuurd door Arsenal. De 28-jarige aanvaller kwam een jaar op huurbasis uit voor OGC Nice, waar hij niet altijd verzekerd was een basisplek. Toch kwam Pépé tot 28 wedstrijden namens de club, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 1 assist. Dit was voor Arsenal dus niet genoeg om de buitenspeler een nieuwe kans te geven.

The Gunners namen Pépé in de zomer van 2019 over van Lille OSC. Destijds maakten de Londenaren een bedrag van tachtig miljoen euro over naar Frankrijk, maar slagen deed de Ivoriaan niet bij Arsenal. Uiteindelijk speelde Pépé 112 wedstrijden voor de club, waarin hij 27 keer scoorde en 21 maal de aangever was. De Ivoriaan speelde verder in Frankrijk voor Angers SCO en US Orléans.

