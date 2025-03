Mikel Arteta is met Arsenal terug op bekend terrein. De Londenaren spelen dinsdag in de achtste finale van de Champions League voor het derde seizoen op rij tegen PSV. "Ja, we hebben al vaak tegen ze gespeeld", lacht Arteta in het Philips Stadion voor de camera van Ziggo Sport.

Arsenal weet wat het kan verwachten van PSV. "Het is een heel goed team dat goed georganiseerd is. Ze hebben zowel verdedigend als aanvallend de middelen om er verschillende soorten wedstrijden van te maken, maar die hebben wij ook, dus ik denk dat het een wedstrijd vol entertainment wordt."

De recente slechte resultaten van PSV, dat afgelopen week twee keer verloor van Go Ahead Eagles, zeggen Arteta niet zoveel. "PSV heeft Juventus, een team met veel historie, uitgeschakeld."

Arteta kent het speelplan van Peter Bosz in balbezit. "Hun idee met de bal is best duidelijk, maar we moeten afwachten hoe ze gaan spelen zonder bal. Daarin kunnen ze variëren. Wij zoeken altijd naar de zwaktes van de tegenstander en proberen daarvan te profiteren. Dat gaan we nu natuurlijk ook weer proberen."

Arteta wordt door Noa Vahle gevraagd naar Jurriën Timber, dit seizoen een onbetwiste basisspeler bij Arsenal. "Hij speelt exceptioneel, zeker gezien hij terugkomt van een kruisbandblessure", reageert de Bask. "Hij heeft er een jaar uitgelegen, maar het constante niveau dat hij wekelijks haalt is ongelooflijk. We zijn heel blij met hem."

Arteta krijgt de vraag of Timber momenteel op zijn best speelt. "Zijn niveau is heel hoog, maar hopelijk is dit niet zijn top, want hij is nog heel jong. Hij is heel volwassen en leergierig. Er zijn niet veel facetten die hij nog kan verbeteren, omdat hij al zo goed is."