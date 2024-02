‘Arsenal kan bankzitter lozen om ruimte te maken voor basisklant Ajax’

Jakub Kiwior staat pas een jaar onder contract bij Arsenal, maar kan de the Gunners komende zomer al weer achter zich laten. De Poolse verdediger kan volgens The Evening Standard rekenen op belangstelling van verscheidene Italiaanse teams, waaronder AC Milan. Indien Arsenal besluit Kiwior van de hand te doen, is de kans groot dat de Londenaren zich bij Ajax melden voor Jorrel Hato.

Kiwior speelt sinds de winter van 2023 voor Arsenal, dat hem destijds overnam van het Italiaanse Spezia. De Serie B-club, die destijds nog op het hoogste niveau uitkwam, kon door de transfer een bedrag van rond de 25 miljoen euro bijschrijven.

Sindsdien speelde de mandekker elf Premier League-wedstrijden voor de club uit Noord-Londen, waarvan zeven als invaller. Kiwior is dus allerminst verzekerd van een basisplaats en staat wellicht niet onwelwillend tegenover een vertrek bij Arsenal.

Jorrel Hato

Kiwior kan zowel als centrale verdediger als linksback uit de voeten. Het is precies die veelzijdigheid die Arsenal-trainer Mikel Arteta waardeert aan de verdediger. Om diezelfde reden zou Arsenal in Hato een geschikte vervanger van Kiwior zien. Het zeventienjarige talent van Ajax speelde dit seizoen op diezelfde twee posities.

Al in december bracht The Athletic naar buiten dat Arsenal de verrichtingen van Hato nauwlettend in de gaten houdt. De Londense club is enthousiast over de speelwijze van de linkspoot en zou in hem dus een veelzijdige verdediger zien.

"Hato speelt als linkszijdige centrale verdediger of linksback en zou dus een aanvulling zijn op (Jurriën, red.) Timber", zo schreef het Engelstalige medium. Laatstgenoemde speelt sinds afgelopen zomer voor Arsenal, maar kwam door een blessure nog maar weinig in actie.

Hato is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Sinds deze zomer is hij vaste basisspeler in het elftal van de Amsterdammers. Alle trainers die dit seizoen voor de ploeg stonden in de Johan Cruijff ArenA, kozen steevast voor het toptalent in de startopstelling.

