Arsenal haalt gigantisch uit en vernedert stadsgenoot voor eigen publiek

Arsenal heeft genadeloos afgerekend met West Ham United. In het London Stadium stonden the Gunners bij rust al met 0-4 voor. In het tweede bedrijf maakte Arsenal er nog 0-6 van. Declan Rice gaf twee assists en maakte en prachtig doelpunt bij zijn terugkeer in London Stadium. Arsenal houdt dankzij de overwinning hoop op de titel. West Ham staat achtste.

Look at the STREAMS of West Ham fans leaving the London Stadium before half-time as their side are already 4-0 down to Arsenal!#beINPL #AFC #Arsenal #WHUFC pic.twitter.com/KAygLvvIhk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 11, 2024

Na een aantal kansjes voor Gabriel en Leandro Trossard, opende Arsenal pas na een half uur spelen de score. William Saliba kopte bij de tweede paal een corner van Declan Rice tegen de touwen.

Zes minuten later ging Bukayo Saka alleen op het doel af, waarna hij werd gevloerd door doelman Alphonse Aréola. De strafschop die daarop volgde werd door diezelfde Saka benut.

Luttele momenten later was Rice opnieuw aangever bij een treffer van de bezoekers. Hij slingerde een indirecte vrije bal op het hoofd van Gabriel, die de 0-3 binnenkopte.

Ook dat was echter niet de ruststand. In de extra tijd kreeg Trossard de bal aangespeeld in de zestien, waarna hij verwoestend uithaalde in de kruising.

Na de rust ging Arsenal gewoon verder waar het gebleven was. Saka kreeg de bal tussen de linies aangespeeld door Martin Ødegaard, dribbelde naar binnen en schoot met links tegendraads raak: 0-5.

Twee minuten later deed Rice, die al twee assists gaf, ook nog een duit in het zakje. De man die zelf 245 duels speelde voor the Hammers, schoot van ver buiten de zestien geweldig raak in de verre hoek en besliste de eindstand zo op 0-6.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties