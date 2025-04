'Arsenal denkt aan Jorrel Hato, maar ziet één heel groot probleem ontstaan'

Jorrel Hato staat op het lijstje bij Liverpool en Arsenal, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Sam C op X. Toch is de club uit Londen er nog niet over uit of ze hem wel gaan proberen los te weken.



De verdediger van Ajax is bezig aan een ijzersterk seizoen in Amsterdam. De linkspoot begon nagenoeg elke wedstrijd onder Francesco Farioli en is zeer belangrijk in de wederopstanding van de recordkampioen.



Het is daarom dat Arne Slot en Liverpool de pas negentienjarige speler begeren. Andrew Robertson lijkt bezig aan zijn laatste jaar op Anfield en dus moet de club op zoek naar een vervanger. Ook de naam van Milos Kerkez wordt genoemd.



Bij Arsenal staat de pas doorgebroken Lewis Miles-Skelly dit seizoen linksachter. Ook beschikken the Gunners nog over Riccardo Calafiori voor die positie, Hato is daarom niet per se nodig in Noord-Londen.



De club is bang dat Hato de ontwikkeling van de negentienjarige Lewis-Skelly in de weg zou staan als de club een bod zou neerleggen bij Ajax.



Geïnteresseerde clubs moeten wel flink in de buidel tasten. Hato heeft bij Ajax een contract tot medio 2028 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van dertig miljoen euro.