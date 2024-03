Arne Slot voert één wijziging door in de voorhoede van Feyenoord

Arne Slot voert één wijziging door in zijn opstelling voor het duel met Heracles Almelo. De oefenmeester van Feyenoord kiest op de linksbuitenpositie voor Luka Ivanusec, wat ten koste gaat van Antoni Milambo. Het duel in De Kuip begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van Feyenoord. Achterin heeft Slot evenmin verrassingen in huis. De backposities worden ingevuld door Lutsharel Geertruida (rechts) en Quilindschy Hartman (links), terwijl het hart van de verdediging bestaat uit Thomas Beelen en Dávid Hancko.

Op het middenveld kiest Slot ervoor om vast te houden aan Ramiz Zerrouki. De Algerijn staat met Mats Wieffer achter de meer aanvallend ingestelde Quinten Timber. Voorin wordt spits Santiago Gimenez geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Ivanusec (links).

Na het gelijkspel tegen PSV vorige week (2-2) lijkt Feyenoord zijn titelaspiraties definitief in de ijskast te moeten zetten, zeker ook omdat de Eindhovenaren vrijdag wonnen van Go Ahead Eagles (0-1) en het gat zo vergrootten naar dertien punten. Heracles-thuis is op papier een eenvoudige opgave, al wil Slot niet zo denken. "Heracles heeft een aantal nieuwe spelers, goeie spelers. Ik vond het ook al een behoorlijk elftal, het kwam voor mij als een verrassing dat John Lammers ontslagen werd, kijkend naar waar ze vandaan kwamen."

Feyenoord is de grote favoriet om aan het einde van het seizoen tweede te eindigen. De verwachting is dan ook dat de Rotterdammers het Champions League-ticket grijpen en dus kan er alvast voorzichtig naar volgend seizoen worden gekeken. Slot heeft dan ook vaak contact met directeur Dennis te Kloese. "Dan kijk je naar de toekomst, maar er zijn nog geen gesprekken van: 'Er is zoveel geld, en als die weggaat, dan blijft er zoveel over.' Dat nog niet, maar dat gesprek zit er wel aan te komen."

Waar Feyenoord zich kan verheugen op een zonnige nabije toekomst, is dat voor Heracles mogelijk anders. De Almeloërs staan momenteel slechts twee punten boven de gevreesde zestiende plaats. Vorig weekend keek Heracles tegen een 0-2 achterstand aan tegen Almere City. Na de rode kaart voor Thomas Robinet knokte Heracles zich terug tot 2-2, maar meer zat er niet in voor de ploeg van Erwin van de Looi.

De blik in Almelo is op de toekomst gericht en Van de Looi looft de tegenstander van zondagavond. “Feyenoord is als team net iets beter dan PSV in de dingen die ze uitvoeren. Wij moeten maximaal presteren en doen wat we afgesproken hebben. We moeten ons niveau halen en als we dat doen zijn we afhankelijk van het verloop van de wedstrijd en hoe de tegenstander in de wedstrijd zit. Maar kans op een resultaat maak je altijd. Daar moeten we vol voor gaan.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

