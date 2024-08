Arne Slot is zeer ad rem en laat volledige tafel Sky Sports lachen met grapje over Carragher

Arne Slot heeft de lachers op zijn hand gekregen tijdens een interview met Sky Sports. Na afloop van de 2-0 overwinning op Brentford reageerde de manager van Liverpool ad rem op een onderonsje tussen Jamie Carragher en presentatrice Kelly Cates.

Zondag wist Slot zijn eerste officiële wedstrijd als manager van Liverpool op Anfield winnend af te sluiten. The Reds waren veel te sterk voor Brentford en kwamen geen moment in de problemen: 2-0. Luis Díaz en Mohamed Salah verzorgden de doelpuntenproductie.

Het was de tweede Premier League-zege voor Slot, die zijn team in de eerste speelronde al naar een overwinning op Ipswich Town leidde. Daarmee is hij de eerste manager sinds 1991 die zijn eerste twee Premier League-wedstrijden met Liverpool wint.

Logischerwijs was het humeur van Slot na afloop opperbest, zo blijkt ook uit beelden die Sky Sports heeft gedeeld op social media.

Analist Jamie Carragher was bezig met zijn analyse toen Slot kwam aangelopen voor het interview. Presentatrice Cates stopte met luisteren en focuste haar blik op de manager. “Ik hoor je niet meer, want Slot komt eraan.”

Slot kreeg de opmerking mee en reageerde met een knipoog. “Luistert er ooit iemand naar hem?”, zei de Nederlander, die de hele tafel aan het lachen kreeg. “That’s it”, lachte Carragher.

De coach was erg tevreden over het optreden van zijn ploeg, zo liet hij vervolgens weten. “We waren behoorlijk dominant. Je moet wel altijd op je hoede blijven, hoeveel controle je ook hebt. Zeker tegen het einde van de wedstrijd kon ik genieten, want toen wist ik dat de zege wel veilig was”, aldus Slot.