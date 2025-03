Arne Slot hoort ook uit onverwachte hoek hele mooie woorden: 'Hij heeft een perfect Liverpool neergezet'

Arne Slot bereidt Liverpool momenteel voor op het Champions League-duel met Paris Saint-Germain aankomende woensdag. In het Parc des Princes treft de koploper van de Premier League een elftal dat in bloedvorm verkeert.

In de laatste 4 wedstrijden scoorde het elftal van Luis Enrique maar liefst 21 (!) keer. In twee van die duels noteerde het scorebord zeven doelpunten van Paris Saint-Germain. Hoewel de league phase wat stroef verliep, zijn de Parijzenaren nu écht op dreef.

Ter illustratie: in de vorige ronde van het miljardenbal rekenden les Parisiens over twee wedstrijden met 10-0 af met competitiegenoot Stade Brest. Afgelopen week werd Champions League-deelnemer LOSC Lille in competitieverband van de mat gespeeld: 4-1.

Na het vertrek van Kylian Mbappé (en eerder ook Neymar en Lionel Messi) speelt er eigenlijk geen écht grote ster meer voor PSG. Het lijkt echter juist daarom zo goed te werken bij de Franse koploper.

Een opgeleefde Ousmane Dembélé, met al achttien (!) doelpunten dit kalenderjaar, een uitblinkend doch jong middenveld van Désiré Doué (19) en João Neves (20): alles lijkt momenteel te kloppen bij de Fransen.

Enrique zal dan ook met vertrouwen toeleven naar de Champions League-kraker tegen Liverpool. Gemakkelijk zal het echter niet worden tegen de nummer één van de league phase, weet de Spaanse oefenmeester.

"Na het tijdperk van Jürgen Klopp zou het voor Slot lastig kunnen zijn om het beter te doen, maar hij heeft het voor elkaar gekregen om een perfect team neer te zetten dat weet hoe druk te zetten, aan te vallen en te verdedigen", complimenteerde hij zijn collega op een persmoment voor de wedstrijd.

"Liverpool is een compleet elftal. Dat motiveert ons. Het is een kans voor ons om te laten zien dat wij dat hoge niveau kunnen bereiken", besloot de trainer die eerder ook werkzaam was voor onder meer FC Barcelona.