Arne Slot hoopt op komst Van Basten naar Liverpool: ‘Daar moeten we het later maar over hebben’

Marco van Basten viert op 31 oktober zijn zestigste verjaardag. Tijdens de uitzending van Rondo komt er een filmpje voorbij met verschillende Nederlanders die de legendarische spits alvast feliciteren. Ook Arne Slot heeft wat opgenomen en nodigt de analist uit in Liverpool.

“Voor mijn generatie zul je altijd de speler blijven die tijdens het EK in 1988 zo geweldig was en ons de eerste en tot nog toe enige Europese titel bezorgde. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je een keer een dagje naar Liverpool wil komen. Of je dan wel of niet met onze spitsen gaat werken, daar moeten we het later maar over hebben", laat Slot weten.

De oefenmeester van the Reds verwijst met zijn laatste opmerking naar de saga tussen Van Basten en Brian Brobbey. De analist heeft al geruime tijd veelvuldig kritiek op Brobbey en stelde voor om de aanvaller te helpen. De EK-winnaar van 1988 liet afgelopen week bij Rondo weten dat de spits van Ajax daar niet voor open zou staan.

Maandagavond nam John van ‘t Schip het op voor Brobbey. "Waar het even om gaat: het is anders dan hoe het vorige week is verteld. Marco stond er in eerste instantie niet voor open. Wij stonden er wel voor open. Dat is anders dan het vorige week werd verteld. Pas na vijf weken stond Marco ervoor open. En toen zei hij ook nog: 'Ik kan zomaar van gedachten veranderen, dus het moet wel snel.'"

Voor Van Basten wacht er mogelijk dus een bezoek aan de ploeg van Slot. De trainer is met Liverpool uitstekend aan het seizoen begonnen. The Reds staan na 9 speelronden met 22 punten op de tweede plaats. De achterstand op koploper Manchester City bedraagt maar één punt.