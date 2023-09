Arne Slot grapt: ‘Ik dacht even dat ik Lionel Messi in de bus had zitten’

Zondag, 3 september 2023 om 12:11 • Lars Capiau • Laatste update: 12:50

Arne Slot is voorafgaand aan het duel met FC Utrecht ingegaan op de laatste transferperikelen rondom Feyenoord. Javaîro Dilrosun mag de club verlaten, waar Oussama Idrissi naar alle waarschijnlijkheid niet meer hoeft te rekenen op een vertrek naar Rotterdam. Bankzitter en nieuwkomer Ondrej Lingr mag overigens rekenen op een aantal speelminuten, verklapte de oefenmeester.

Slot werd bij het verlaten van de spelersbus door ESPN-presentator Toine van Peperstarten geconfronteerd met de vraag of Luka Ivanusec zou starten. Bij het mediamoment vlak voor de wedstrijd kreeg de oefenmeester dezelfde vraag nogmaals voorgeschoteld. "Je zei niet Ivanusec, je vroeg: speelt ie, speelt ie? Dus ik had even het idee dat ik Lionel Messi in de bus had zitten", grapte de trainer. "Maar dat bleek niet zo te zijn. Laten we hopen dat hij dezelfde impact heeft als jullie verwachten dat hij heeft."

"Speelt-ie? Speelt-ie?" Arne Slot gunt Luka Ivanušec meteen een basisplaats bij Feyenoord: "Dacht even dat ik Messi in de bus had zitten" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2023

Het contract van Idrissi werd door Sevilla verscheurd, waardoor de Marrokaans international transfervrij in te lijven is. De vleugelaanvaller werd eerder in de transferperiode nadrukkelijk in verband gebracht met Feyenoord. Op de vraag of de komst van Idrissi aan de orde is bij de Rotterdammers, is Slot duidelijk.

"Goede spelers zijn altijd aan de orde en ik vind Oussama een goede speler", begint de trainer. "Maar of het op dit moment logisch is, dat kun je je afvragen. Als we blessures krijgen zal het misschien wel aan de orde zijn", laat Slot de deur op een kier. "We hebben met Luka Ivanusec, Leo Sauer, want jeugdspelers krijgen bij ons ook de kans, Igor Paixão, Alireza Jahanbakhsh en Calvin Stengs voldoende mogelijkheden om dat in te vullen."

Dilrosun is voor het duel met FC Utrecht aanwezig. Hij zou met zijn hoofd niet bij de wedstrijd zijn, daar hij bezig is met een transfer. "Hij mag met andere clubs praten. Vrijdag had hij de indruk dicht bij een transfer te zijn, dus vroeg hij om niet te hoeven trainen. Daar heb ik mee ingestemd, maar het kwam niet rond", verklaart Slot. De Nederlander kan alsnog vertrekken, daar de markt in andere competities nog geopend is. "Toen heb ik wel gezegd: als je er met je gedachten niet bij bent, is het niet logisch om meteen al terug te keren bij de groep. Hij sluit maandag weer aan als de internationals vertrekken voor de interlandbreak."