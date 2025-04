Liverpool is 'zeer geïnteresseerd' in Orkun Kökçü. Dat meldt het Portugese Record. Het is niet de eerste keer dat de voormalig Feyenoorder aan de Engelse club wordt gelinkt. Dat gebeurde in oktober vorig jaar ook al.

Momenteel houdt Liverpool Kökçü nauwlettend in de gaten en zou de club dus zeer geïnteresseerd zijn. Dat zal grotendeels te maken hebben met het uitstekende seizoen waar de middenvelder momenteel aan bezig is.

In 45 officiële duels deze jaargang was de Turks international tot dusver goed voor 11 goals en 8 assists. Nog nooit was Kökçü in één seizoen bij zoveel goals (19) betrokken.

Ook afgelopen weekend was de geboren Haarlemmer van grote waarde voor zijn club. In de competitiewedstrijd tegen Arouca (2-2) noteerde hij een goal en een assist.

Mogelijk is Kökçü dus bezig aan zijn laatste maanden in Lissabon, waar hij nog wel tot medio 2028 vastligt. In Liverpool zou hij herenigd kunnen worden met Arne Slot, waar hij ook al samen mee werkte bij Feyenoord.

De komst van de ex-Feyenoorder zal echter geen gemakkelijke zaak worden voor Liverpool. Kökçü beschikt namelijk over een afkoopsom van 150 miljoen euro in zijn contract. Benfica zal dan ook niet gemakkelijk meewerken aan een transfer.

Wel is er een vermoeden dat een vertrek van Kökçü ook bij een lager bedrag bespreekbaar is. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 28 miljoen euro.