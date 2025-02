Arne Slot gaat met Liverpool pijnlijk onderuit en is uitgeschakeld in de FA Cup

Het is Liverpool niet gelukt om de vijfde ronde van de FA Cup te bereiken. Op bezoek bij Championship-club Plymouth Argyle ging de ploeg van Arne Slot pijnlijk met 1-0 onderuit. Het enige doelpunt in het duel werd gemaakt door Ryan Hardie.



Arne Slot besloot zondagmiddag om zijn sterspelers rust te gunnen. Zo begonnen Mohammed Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo niet aan de aftrap in het uiterste Zuiden van Engeland. Zij zaten niet eens bij de wedstrijdselectie.

Al na elf minuten in het duel moest Slot een flinke tegenvaller incasseren. Joe Gomez moest het veld strompelend verlaten en werd vervangen door de twintigjarige Isaac Mabaya.

In het eerste bedrijf van het treffen had Liverpool vaak de bal, maar echt grote kansen wist de ploeg niet te creëren. Na ruim een half uur spelen had noch Liverpool noch Plymouth de bal op doel geschoten.

De eerste keer dat het publiek opveerde in het Home Park was na 35 minuten spelen. De aanwezige toeschouwers schreeuwden om een strafschop na een worsteling tussen Mustapha Bundu en Kostas Tsimikas in het zestienmetergebied. De arbitrage wilde niets van een penalty weten.

Vlak na de rust kwam die strafschop er alsnog. Harvey Elliot beroerde de bal in het strafschopgebied met de hand en dus ging de bal op de stip. Ryan Hardie faalde niet en zette de nummer 24 van de Championship op voorsprong.

Tien minuten later was Plymouth zelfs dichtbij de 2-0. Nikola kopte een indirecte vrije bal richting het doel, waarna Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher nog net met zijn voet kon redden en de bal tegen de paal tikte.

In het slot van de wedstrijd zetten the Reds wel aan, maar tot echt grote kansen kwam de ploeg van Slot niet. Pas in de negende minuut van de extra tijd moest doelman Conor Hazard zich strekken om een kopbal van Darwin Nuñez uit het doel te slaan. De corner die daarop volgde werd weggekopt, waarna de scheidsrechter affloot.