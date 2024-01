Arne Slot bevestigt concrete interesse van Feyenoord in gewild transferdoelwit

Feyenoord jaagt op de handtekening van Luciano Rodríguez. Dat bevestigt trainer Arne Slot na afloop van het thuisduel met FC Twente (0-0) voor de camera's van ESPN. In de Uruguayaanse aanvaller ziet Slot een broodnodige versterking.

In het interview met Hans Kraay junior erkent Slot dat Feyenoord bezig is om de aanvaller van Liverpool Montevideo te strikken. "Hij is een rechtsbuiten die in de spits kan", legt Slot het profiel van het beoogde doelwit bloot.

"Maar hij is ook een speler met een geweldige traptechniek bij standaardsituaties en eentje die uit het niets een goal kan maken." Het zijn specifieke kwaliteiten die de oefenmeester graag aan zijn selectie toevoegt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Is dat wat ik zoek? Meerdere wapens om tot een goal te komen na een vlotlopende aanval, dat zou wel prettig zijn, ja", geeft de trainer toe. Tegen FC Twente wisten de Rotterdammers niet tot scoren te komen.

Spits Santiago Gimenez heeft in zijn laatste zes duels slechts één treffer weten te noteren. Slot zou, ook vanwege de wegens de Afrika Cup afwezige Ayase Ueda, derhalve graag over een extra, veelzijdige aanvaller willen beschikken.

"Ik heb twee maanden geleden aangegeven wat voor type spelers wij nodig hebben om de volgende stap te zetten als club", vertelt Slot. "Dan is het vervolgens aan Dennis (Te Kloese, red.) en de scouting om daarvoor iemand te vinden die aan dat profiel voldoet."

"Ik denk dat iedereen die mij de afgelopen maanden heeft horen praten, weet waar ik naar op zoek ben. Dat is eigenlijk ook weer de analyse van vandaag", besluit de trainer, voor wie zijn ploeg nu twee duels met AZ wacht, in de beker en in de competitie.

Volgens fanmedium 1908.nl ondernam Feyenoord al een concrete poging om de aanvaller in te lijven. Een eerste Rotterdamse aanbieding, van iets meer dan vijf miljoen euro voor tachtig procent van de transferrechten, wordt naar alle waarschijnlijkheid echter van tafel geveegd. Ondertussen zou River Plate de situatie ook nauwlettend in de gaten houden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties