Arnautovic volleert prachtig raak tegen Lazio en helpt Inter aan halve finale tegen AC Milan

Inter heeft ten koste van Lazio de halve finale van de Coppa Italia gehaald. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was dankzij een absolute beauty van Marko Arnautovic en een benutte strafschop van Hakan Çalhanoglu met 2-0 te sterk voor de hoofdstedelingen. Inter neemt het in april in de halve finales over twee duels op tegen AC Milan. De andere halve finale wordt gespeeld tussen Bologna en Juventus of Empoli. De twee laatstgenoemde werken woensdag in Turijn de laatste kwarfinale af.

Bij Inter maakte Stefan de Vrij deel uit van de driemansdefensie, die verder bestond uit Yann Bisseck en Benjamin Pavard. Matteo Darmian kreeg de voorkeur boven Denzel Dumfries, die wel vroeg zou invallen door een blessure bij Darmian. Lautaro Martínez kreeg rust, terwijl Marcus Thuram geblesseerd is. Daarom bestond het spitsenduo uit Mehdi Taremi en Arnautovic. Bij Lazio begon Amsterdammer Tijjani Noslin op de bank.

Na een eerste tien minuten zonder noemenswaardige gebeurtenissen, kreeg Lazio de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Boulaye Dia werd bereikt en draaide naar zijn linker. De Senegalees loste een schot, dat op het allerlaatste moment onschadelijk gemaakt werd door Yann Bisseck. De centrumverdediger zette net op tijd zijn voet voor de bal, waardoor doelman Josep Martinez niet in actie hoefde te komen.

Lazio kwam na die kans beter in de wedstrijd en zocht, waar mogelijk, de aanval. Inter beperkte zich tot verdedigen, al slaagde her er niet in al het Romeinse gevaar te verijdelen. Zo moest Martínez zich strekken om een gevaarlijk schot van Gustav Isaksen naast te tikken, en kreeg Luca Pellegrini uit een hoekschop een kans op randje zestien. De Italiaan schoot over.

Tegenvaller voor Inter was het plotselinge uitvallen van Darmian. De rechtervleugelverdediger ging erbij zitten, greep naar zijn hamstring en liet zich aflossen door Dumfries. Met de entree van de Nederlander veranderde er in eerste instantie niet veel aan het spelbeeld. Opnieuw schoot Isaksen op doel, maar weer liet Martínez zien een prima vervanger van de geblesseerde Yann Sommer te zijn.

Geheel tegen het spelbeeld in pakte Inter zo'n vijf minuten voor rust alsnog de voorsprong. Een hoekschop leek onschadelijk gemaakt te worden toen de Lazio-defensie de bal wegkopte. Helaas voor de bezoekers belandde de bal precies lekker voor Arnautovic, die in één keer uithaalde en zijn schitterende volley in de bovenhoek zag verdwijnen: 1-0.

Ook na rust wist Inter niet te domineren zoals het normaal wel doet in (met name) binnenlandse wedstrijden. Lazio ging vol voor zijn kans en opnieuw was het Isaksen die ontsnapte aan de aandacht van de Inter-defensie. De behendige Deense aanvaller probeerde het uit een moeilijke hoek, maar kon Martínez opnieuw niet verrassen.

Lazio-trainer Marco Baroni probeerde iets te forceren met het inbrengen van Noslin, Pedro en Nuno Tavares, maar het mocht niet baten voor I Biancocelesti. Een kwartier voor tijd beging Samuel Gigot een overtreding in de zestien op invaller Joaquín Correa, waarna mede invaller Çalhanoglu de strafschop in de linkeronderhoek deponeerde: 2-0.