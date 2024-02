Armoedig interview levert Ajax-coach Van 't Schip direct kritiek op bij ESPN

John van 't Schip spreekt direct na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2 verlies) van een off-day. De trainer van Ajax wil het niet hebben over het cruciale moment op de doellijn in de slotseconden, dat de Amsterdammers een punt had kunnen opleveren. "Ajax zijnde moet je daar niet over klagen", zegt Van 't Schip voor de camera van ESPN.

Ajax begon dramatisch in het Abe Lenstra Stadion, zag ook de coach. "Heerenveen kwam op 3-0 voor. Als je zo begint maak je het jezelf heel lastig. Ondanks dat kwamen we terug tot 3-2 en wel of niet tot 3-3..."

Sven van Beek leek de bal over de eigen doellijn te tikken, maar de VAR Ingmar Oostrom kon daar geen eensluidend bewijs voor vinden: geen goal voor Ajax. "Ik heb de beelden gezien, maar daar wil ik bij wegblijven. Het is heel moeilijk te zien. Ik begreep dat ze geen horloges hebben (voor doellijntechnologie, red.), want dat zou het makkelijkst zijn. Nu ga je lijnen trekken en vanuit allerlei hoeken kijken... Maar Ajax zijnde moeten we daar niet over zeuren."

Ajax schoot in het algemeen tekort in Friesland, vindt Van 't Schip. "Door dat laatste moment hadden we nog een gelijkspel kunnen weghalen, maar het was gewoon niet voldoende vandaag. Wij hadden gewoon geen goede dag."

Heerenveen maakte het Ajax opvallend moeilijk met hoog opkomende backs en vleugelspitsen die constant het centrum opzochten. Van 't Schip wordt gevraagd wat de les is van de wedstrijd, zeker ook met het oog op het Conference League-treffen komende donderdag tegen het Noorse FK Bodø/Glimt.

"De les van vandaag? Dat wij als team veel scherper aan een wedstrijd moeten beginnen", zegt Van 't Schip. "We wisten dat het lastig zou worden, maar we waren er vandaag niet bij, helemaal de eerste helft. Een off-day, en dat kan natuurlijk niet. We moeten ons oprichten. Bodø/Glimt is daarvoor een mooie gelegenheid."

Kees Kwakman, analist van ESPN, lijkt het antwoord van Van 't Schip op de laatste vraag armoedig te vinden. "Ik hoop dat ze intern tot meer inhoudelijke dingen komen", zegt Kwakman.

"Een trainer mag zich gerust op de vlakte houden hoor, maar ik hoop dat hij morgen in de nabeschouwing wat meer de vinger op de zere plek kan leggen. Meer dan: 'Jongens, het was niet goed genoeg.' Het gaat erom hoe Ajax dit oplost als een tegenstander zo speelt, en dat was vandaag bij lange na niet goed genoeg", besluit Kwakman.

