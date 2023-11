Armenië en Wales slagen niet in cruciale missie; Kroatië op pole position

Zaterdag, 18 november 2023 om 17:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:58

Armenië en Wales hebben elkaar zaterdag in evenwicht gehouden in Groep D van de EK-kwalificatie. Armenië kwam al vroeg op voorsprong via een fraai doelpunt van Lucas Zelarayán. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte dankzij een eigen goal van Nair Tiknizyan. Met het 1-1 gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. Als Kroatië later op de dag wint van Letland, kan Armenië zich sowieso niet meer bij de eerste twee voegen. Wales moet op de laatste speeldag winnen van Turkije en dan hopen dat Kroatië niet tweemaal wint.

Bijzonderheden:

Armenië ging zeer voortvarend van start in het Vazgen Sargsyan Republican Stadium in Yerevan. In de zesde minuut konden de Welshmen een hoekschop niet goed wegwerken. De hoge bal kwam terecht bij Zelarayán, die zich met een heerlijke eerste aanname ontdeed van Jordan James. Zelarayán stuurde daarna ook Ethan Ampadu het bos in, om zijn schot vervolgens in de rechterbenedenhoek te plaatsen: 1-0.

Al snel kreeg David Brooks de kans om vanaf randje zestien de gelijkmaker binnen te schieten, ware het niet dat zijn schot ternauwernood over het Armeense doel vloog. Beide ploegen werden in het restant van de eerste helft gevaarlijk. Zo schoot Vahan Bichakhchyan net naast en bracht goalie Ognjen Cancarevic aan de andere kant redding op een schot van Harry Wilson. In blessuretijd van de eerste helft sloeg Wales toch nog toe. Een verre inworp van Connor Roberts kwam terecht op het hoofd van Tiknizyan, die in eigen doel kopte: 1-1.

Ondanks de grote klap was Armenië in het openingskwartier na rust veruit de bovenliggende partij. De ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov kwam regelmatig voor het doel van Wales, maar wist niet af te drukken. Na een uur kwam de thuisploeg het dichtst bij de nieuwe voorsprong. Na een fraaie combinatie tussen Zelarayán en voormalig Ajax-target Eduard Spertsyan kwam de bal terecht bij Bichakhchyan, die de bal vanaf randje zestien tegen de lat krulde.

Ook in de rebound kreeg Armenië een kans, echter schoot Zelarayán wild over. Beide ploegen trokken naar voren in de slotfase, maar ondanks goede kansen voor onder meer Spertsyan en invaller Edgar Sevikyan werd er niet meer gescoord en dropen beide ploegen teleurgesteld af.

Stand Groep D:**

1. Turkije 7-16*

2. Wales 7-11

3. Kroatië 6-10

4. Armenië 7-8

5. Letland 7-3

*Reeds geplaatst voor het EK

** Onderling resultaat is beslissend

Armenië - Wales

6' 1-0 Lucas Zelarayán

45+2' 1-1 Nair Tiknizyan (eigen doelpunt)