Ar'Jany Martha reageert op keiharde kritiek van Ajax-trainer John van ‘t Schip

Ar'Jany Martha heeft na de 0-3 nederlaag van Jong Ajax tegen Telstar gereageerd op de harde kritiek van John van ‘t Schip aan zijn adres. De oefenmeester van Ajax besloot Martha vorige week te passeren voor het gewonnen Conference League-duel met FK Bodø/Glimt (1-2 na verlenging).

De twintigjarige linksback behoorde verrassend genoeg midweeks niet tot de wedstrijdselectie voor de Europese terugwedstrijd in Noorwegen. Ook voor de competitiewedstrijd tegen AZ (2-0 verlies) van afgelopen zondag werd Martha gepasseerd.

Volgens Van 't Schip heeft de rechtsbuiten annex linksback simpelweg te weinig gepresteerd de afgelopen tijd. Daarnaast ging Martha er volgens de trainer 'niet vol voor'.

“Het hoort bij het proces waarin hij zit. We zitten hier bij een profclub, het is geen liefdadigheidsinstelling. Je moet presteren en goed spelen, dat lukte hem duidelijk niet”, gaf Van ‘t Schip aan.

“Het gaat er ook om hoe je in het veld staat, dat was niet goed genoeg. We voelden niet dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor een reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat.”

Reactie Martha

Martha kwam maandagavond 63 minuten in actie namens Jong Ajax tijdens de verliespartij tegen Telstar en reageerde na afloop voor de camera van. op de harde woorden van zijn trainer.

“Ik heb het liever alleen over de wedstrijd, maar het is een harde wereld. Ik moet het accepteren en doorgaan. Ik moet mijn ding blijven doen en dan kom ik er wel', gaf de twintigjarige Ajacied aan.

Ar'Jany Martha reageert op de stevige kritiek van John van 't Schip: "Het is een harde wereld" — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties