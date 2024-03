Arbiter verricht heldendaad en redt leven Guilavogui tijdens duel van Bayern

De Duitse arbiter Patrick Ittrich heeft zich afgelopen zaterdag van zijn beste kant laten zien. Ittrich was leidsman bij het duel tussen Bayern München en FSV Mainz (8-1) en verrichtte een heldendaad door zijn snelle handelen.

De wedstrijd in Beieren was 33 minuten bezig toen de Allianz Arena plotseling stilviel. Met een 2-1 tussenstand op het scorebord kreeg Josuha Guilavogui van Thomas Müller een duw in de rug. Die zet in de rug lanceerde eerstgenoemde en diens hoofd kwam hard in aanraking met de knie van ploeggenoot Anthony Caci.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als gevolg van de harde klap slikte Guilavogui zijn tong in. Arbiter Ittrich zag Guilavogui vervolgens roerloos op het veld liggen en schatte de ernst van de situatie meteen in. Hij sprintte naar de Fransman, plaatste hem in een stabiele zijligging en haalde zijn tong uit zijn keel.

Na afloop van het duel werd de leidsman naar de camera’s gehaald voor een reactie, maar van een bedankje wilde Ittrich niets weten. “In zo’n situatie moet je gewoon vliegensvlug handelen. Dit is een humanitaire taak waar ik geen lof voor wil krijgen.” Ittrich is in het dagelijks leven politieagent.

Guilavogui is de 45-jarige scheidsrechter dankbaar, zo laat de Fransman op X weten. “Heel erg bedankt voor de snelle interventie en de geboden hulp Patrick Ittrich, mijn teamgenoten en de artsen van Mainz”, schrijft de verdediger annex middenvelder.

Met Guilavogui ging het vrij snel weer beter. Hij wilde de wedstrijd zelfs graag voortzetten, maar na raadgeving van de clubartsen werd de middenvelder er direct afgehaald.

Guilavogui kwam het gros van zijn carrière uit voor Saint-Etienne en VfL Wolfsburg, alvorens hij deze zomer de overstap maakte naar der Karnavalsverein. Bij Mainz is hij teamgenoot van Sepp van den Berg en voormalig PSV’er Philipp Mwene.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone-nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties