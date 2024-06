Aran Bade spreekt Dirk Kuijt direct na het verlaten van de rechtbank

Dirk Kuijt stond dinsdag in de rechtszaal tegenover zijn ex-vrouw Gertrude. De rechtszaak was door haar aangespannen vanwege 'niet nagekomen afspraken' van de kant van de trainer van het Belgische Beerschot. Kuijt en Gertrude gingen in 2020 uit elkaar. De voormalig aanvaller (43) van onder meer Feyenoord en Liverpool is sinds december vorig jaar getrouwd met de elf jaar jongere Kate Ruinemans.

Kuijt werd buiten de rechtbank opgevangen door Aran Bade, verslaggever van RTL Boulevard. De Beerschot-coach wilde echter weinig kwijt over de slepende kwestie. "Ja, het duurde lang. Maar nogmaals: het is een privékwestie en zeker voor de kinderen wil ik het daarbij laten. Dus ik hoop dat jullie dat respecteren."

Gertrude benadrukt dat het vooral 'teleurstellend is' dat zij en Kuijt elkaar in de rechtszaal treffen. "Er zijn gewoon afspraken gemaakt en ik dacht dat we daar gewoon goed overeen zijn gekomen. En uiteindelijk worden die afspraken niet nagekomen."

"Er zijn heel veel afspraken waar we gewoon andere gedachten over hebben", aldus Gertrude, die na de scheiding door een diep dal is gegaan. "Ik heb het nooit zien aankomen. Ik was vijftien toen ik met hem een relatie begon. We hebben alles meegemaakt. En daar zijn vier prachtige kinderen uitgekomen."

"Het is gewoon een grote teleurstelling voor mij", aldus de ex-vrouw van Kuijt, die als meisjesnaam Van Vuuren heeft. "Je denkt dat je uit hetzelfde dorp (Katwijk, red.) komt, met hetzelfde geloof en dezelfde normen en waarden in een huwelijk. Maar dat bleek gewoon niet waar te zijn."

"Zijn kaarsje was uitgedoofd", omschrijft Gertrude de reden van de scheiding van enkele jaren geleden. "Alleen is er over mijn leven een tornado gekomen. En van mijn kinderen. Weet je, ik heb heel veel dingen moeten aanhoren en zien. En de kinderen uiteindelijk ook."

"Ik sta er voor mijn gevoel behoorlijk alleen voor", verzucht de geboren Katwijkse, die ontkent dat het huwelijk van Kuijt met Kate invloed heeft op de hele kwestie. "Het heeft wel heel erg veel invloed op zijn kinderen. Want hij heeft ze gewoon al zes maanden niet gezien. Die zijn daar dusdanig van slag van geweest. En ze kunnen het niet accepteren."

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van het boulevardblad, besprak de rechtszaak uitgebreid in december, in een video-item van. "Gertrude ontdekte dat er een andere vrouw in het leven van ‘haar’ Dirk was. Gertrude is er op pikante wijze achter gekomen. Als je in Amsterdam geen geld in de meter gooit, dan krijg je bekeuringen."

"Na een tijdje zag Gertrude de ene na de andere bekeuring binnenkomen, en steeds van de Parnassusweg. Daar logeerde hij. Dirk vergat zijn parkeertickets te betalen. Zo kwam zijn buitenechtelijke verhouding uit."

"Daarna is er best veel tijd overheen gegaan voordat de scheiding een feit was. Nu staat het duo opnieuw voor de rechter, omdat afspraken die rond de scheiding zijn gemaakt nu kennelijk niet nagekomen worden door hem", zei Santegoeds een halfjaar geleden.

